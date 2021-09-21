На Житомирщине мужчина поставлял каннабис через собственный канал в Киев

55-летний житель Житомирщины создал собственный канал, через который поставлял наркотики в Киев. Полицейские нашли возле жилья мужчины более двух килограммов каннабиса и кусты конопли.

Полицейские изъяли наркотики и отправили их на экспертизу. Об этом сообщили 20 сентября.

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Продавал в Киев

Мужчина выращивал коноплю, из которой позже изготавливал наркотики, а именно – каннабис. Во время обысков полицейские обнаружили 28 кустов конопли и около 2 килограммов каннабиса.

Злоумышленник переправлял наркотики через собственный канал в Киев. Сотрудники Шевченковского управления полиции уже перекрыли его.



На Житомирщине мужчина создал канал для сбыта наркотиков / Фото Нацполиции Киева

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовные производства за незаконное производство и пересылку наркотиков и за выращивание конопли.

Сейчас полицейские готовят мужчине подозрение. Также суд должен избрать ему меру пресечения. За содеянное жителю Житомирской области грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Выращивал коноплю возле дома / Фото Нацполиции Киева

Мужчина поставлял наркотики из Житомирщины в Киев: смотрите видео Нацполиции