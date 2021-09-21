На Житомирщине мужчина поставлял каннабис через собственный канал в Киев
Источник:Нацполиция Киева
55-летний житель Житомирщины создал собственный канал, через который поставлял наркотики в Киев. Полицейские нашли возле жилья мужчины более двух килограммов каннабиса и кусты конопли.
Полицейские изъяли наркотики и отправили их на экспертизу. Об этом сообщили 20 сентября.
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Продавал в Киев
Мужчина выращивал коноплю, из которой позже изготавливал наркотики, а именно – каннабис. Во время обысков полицейские обнаружили 28 кустов конопли и около 2 килограммов каннабиса.
Злоумышленник переправлял наркотики через собственный канал в Киев. Сотрудники Шевченковского управления полиции уже перекрыли его.
На Житомирщине мужчина создал канал для сбыта наркотиков / Фото Нацполиции Киева
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовные производства за незаконное производство и пересылку наркотиков и за выращивание конопли.
Сейчас полицейские готовят мужчине подозрение. Также суд должен избрать ему меру пресечения. За содеянное жителю Житомирской области грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Выращивал коноплю возле дома / Фото Нацполиции Киева
Мужчина поставлял наркотики из Житомирщины в Киев: смотрите видео Нацполиции