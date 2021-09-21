На Житомирщині чоловік постачав канабіс через власний канал до Києва
Джерело:Нацполіція Києва
55-річний мешканець Житомирщини створив власний канал, через який постачав наркотики до Києва. Поліцеські знайшли біля житла чоловіка понад два кілограми канабісу та кущі конопель.
Поліцейські вилучили наркотики і відправили їх на експертизу. Про це повідомили 20 вересня.
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Продавав до Києва
Чоловік вирощував коноплі, з яких пізніше виготовляв наркотики, а саме – канабіс. Під час обшуків поліцейські виявили 28 кущів конопель та близько 2 кілограмів канабісу.
Зловмисник переправляв наркотики через власний канал до Києва. Співробітники Шевченківського управління поліції вже перекрили його.
На Житомирщині чоловік створив канал для збуту наркотиків / Фото Нацполіції Києва
Що загрожує зловмисникові
Слідчі відкрили кримінальні провадження за незаконне виробництво і пересилання наркотиків та за вирощування конопель.
Наразі поліцейські готують чоловікові підозру. Також суд має обрати йому запобіжний захід. За скоєне жителю Житомирщини загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирощував коноплі біля дому / Фото Нацполіції Києва
Чоловік постачав наркотики з Житомирщини до Києва: дивіться відео Нацполіції