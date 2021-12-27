Жуткая история из Киева: известного врача с Ровненщины ограбили и убили в такси
Источник:Киевская городская прокуратура
Руководитель правления санатория из Ровненской области посещал Киев. Вечером 20 декабря он поймал на улице такси, чтобы добраться до гостиницы.
С тех пор у семьи не было от него известия. И вот через неделю оказалось, что мужчину жестоко убили, а тело выбросили в лесополосе за пределами столицы.
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Убийство ровенчанина в Киеве: все известные подробности
Преступление произошло вечером 20 декабря в Киеве. Мужчина поймал такси и попросил довезти его в гостиницу. Водитель и еще один мужчина, тоже сидевший в авто, согласились.
По дороге они заметили, что у клиента есть с собой значительная сумма денег – и решили ее присвоить. Как выяснило следствие:
- Злоумышленники спланировали якобы необходимую остановку.
- Один из них пересел на заднее сиденье к клиенту, а потом начал его бить кулаками и стеклянной бутылкой по голове.
- Мужчина потерял сознание. Злоумышленники забрали у него деньги, телефон, сумку, банковские карты.
- Побитого же отвезли в Бучанский район за пределы столицы и бросили в лесополосе без сознания и со связанными руками и ногами.
Семья ровенчанина сообщила полиции об его исчезновении. Поиски сначала были безрезультатными, но затем злоумышленники начали снимать деньги с карточек убитого в банкоматах. Так их удалось вычислить и задержать.
- Это оказались 34-летний и 43-летний граждане Кыргызстана и Узбекистана.
- Место, где они бросили человека умирать, подозреваемые (а им уже объявили подозрение в убийстве) указали.
Местные ровенские СМИ пишут, что убитый – Ярослав Сивый, директор санатория "Червона калина" (вместе с дядей Николаем Сивым являются его соучредителями). Ему было всего 50.Обратите внимание: в ZAXID.NET узнали, что в санатории работники имеют подозрение по поводу иного мотива убийства, чем ограбление. Мол, кто-то в Киеве очень хотел получить любым способом право собственности на, собственно, санаторий.
Также на прошлой неделе:
- На Львовщине мужчина убил односельчанина и вызвал полицию: сказал, что тот просто упал.
- У одной из днепровских школ нашли тела 2 мужчин – их убили.
- В Киеве на Борщаговке посреди улицы зарезали мужчину.
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Текст сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры в фейсбуке:
Задержаны подозреваемые в убийстве главврача из Ровненщины.
При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева следователями Святошинского управления полиции в Киеве задержаны и уведомлены о подозрении двое лиц, причастных к совершению умышленного убийства 50-летнего жителя Ровненской области – главврача одного из местных санаториев, тело которого с признаками насильственной смерти найдено в лесополосе под Киевом.
Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря 2021 года. Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Кыргызстана, работающему водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу.
Водитель и его 43-летний приятель – гражданин Узбекистана, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти ровенчанина. Во время поездки, осознавая, что у потерпевшего могут находиться при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить нападение.
Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего он потерял сознание. Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.
Получив информацию от близких потерпевшего об исчезновении, правоохранители начали его поиски. Следователи установили, что при исчезновении мужчины неизвестные снимали с его банковской карты денежные средства. Усилиями работников Святошинского управления полиции в Киеве, Управления уголовного розыска и прокуроров окружной прокуратуры злоумышленников удалось установить и задержать.
В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они покинули тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.