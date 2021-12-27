Жуткая история из Киева: известного врача с Ровненщины ограбили и убили в такси

Руководитель правления санатория из Ровненской области посещал Киев. Вечером 20 декабря он поймал на улице такси, чтобы добраться до гостиницы.

С тех пор у семьи не было от него известия. И вот через неделю оказалось, что мужчину жестоко убили, а тело выбросили в лесополосе за пределами столицы.

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Убийство ровенчанина в Киеве: все известные подробности

Преступление произошло вечером 20 декабря в Киеве. Мужчина поймал такси и попросил довезти его в гостиницу. Водитель и еще один мужчина, тоже сидевший в авто, согласились.

По дороге они заметили, что у клиента есть с собой значительная сумма денег – и решили ее присвоить. Как выяснило следствие:

Злоумышленники спланировали якобы необходимую остановку.

Один из них пересел на заднее сиденье к клиенту, а потом начал его бить кулаками и стеклянной бутылкой по голове.

Мужчина потерял сознание. Злоумышленники забрали у него деньги, телефон, сумку, банковские карты.

Побитого же отвезли в Бучанский район за пределы столицы и бросили в лесополосе без сознания и со связанными руками и ногами.

Семья ровенчанина сообщила полиции об его исчезновении. Поиски сначала были безрезультатными, но затем злоумышленники начали снимать деньги с карточек убитого в банкоматах. Так их удалось вычислить и задержать.

Это оказались 34-летний и 43-летний граждане Кыргызстана и Узбекистана.

Место, где они бросили человека умирать, подозреваемые (а им уже объявили подозрение в убийстве) указали.

Местные ровенские СМИ пишут, что убитый – Ярослав Сивый, директор санатория "Червона калина" (вместе с дядей Николаем Сивым являются его соучредителями). Ему было всего 50.

в ZAXID.NET узнали, что в санатории работники имеют подозрение по поводу иного мотива убийства, чем ограбление. Мол, кто-то в Киеве очень хотел получить любым способом право собственности на, собственно, санаторий.

Также на прошлой неделе:

На Львовщине мужчина убил односельчанина и вызвал полицию: сказал, что тот просто упал.

У одной из днепровских школ нашли тела 2 мужчин – их убили.

В Киеве на Борщаговке посреди улицы зарезали мужчину.

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Текст сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры в фейсбуке:

Задержаны подозреваемые в убийстве главврача из Ровненщины.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева следователями Святошинского управления полиции в Киеве задержаны и уведомлены о подозрении двое лиц, причастных к совершению умышленного убийства 50-летнего жителя Ровненской области – главврача одного из местных санаториев, тело которого с признаками насильственной смерти найдено в лесополосе под Киевом.

Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря 2021 года. Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Кыргызстана, работающему водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу.

Водитель и его 43-летний приятель – гражданин Узбекистана, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти ровенчанина. Во время поездки, осознавая, что у потерпевшего могут находиться при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить нападение.

Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего он потерял сознание. Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.

Получив информацию от близких потерпевшего об исчезновении, правоохранители начали его поиски. Следователи установили, что при исчезновении мужчины неизвестные снимали с его банковской карты денежные средства. Усилиями работников Святошинского управления полиции в Киеве, Управления уголовного розыска и прокуроров окружной прокуратуры злоумышленников удалось установить и задержать.

В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они покинули тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.