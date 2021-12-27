Моторошна історія з Києва: відомого лікаря з Рівненщини пограбували та вбили в таксі

Керівник правління санаторію з Рівненщини відвідував Київ. Увечері 20 грудня він піймав на вулиці таксі, щоб доїхати до готелю.

Відтоді родина не мала від нього звістки. І от за тиждень виявилося, що чоловіка жорстоко вбили, а тіло викинули у лісосмузі за межами столиці.

Доречно нагадати СБУ відшукала тіло водія BlaBlaCar Познякова, якого вбили у 2016 році

Вбивство рівнянина у Києві: усі відомі подробиці

Злочин стався ввечері 20 грудня у Києві. Чоловік піймав таксі та попросив довезти його до готелю. Водій та ще один чоловік, який також сидів в авто, погодилися.

Дорогою вони помітили, що у клієнта є з собою значна сума грошей – вирішили її привласнити. Як з'ясувало слідство:

Зловмисники спланували начебто необхідну зупинку.

Один із них пересів на заднє сидіння до рівнянина, а далі почав його бити кулаками та скляною пляшкою по голові.

Чоловік втратив свідомість. Зловмисники забрали у нього гроші, телефон, сумку, банківські карти.

Побитого ж відвезли у Бучанський район за межі столиці й кинули у лісосмузі непритомним та зі звязаними руками й ногами.

Родина рівнянина повідомила поліцію про його зникнення. Пошуки спершу були безрезультатними, та потім зловмисники почали знімати гроші з карток вбитого у банкоматах. Так їх вдалося вирахувати та затримати.

Це виявилися 34-річний та 43-річний громадяни Киргизстану та Узбекистану.

Місце, де вони кинули людину помирати, підозрювані (а їм вже оголосили підозру у вбивстві) вказали.

Місцеві рівненські ЗМІ пишуть, що вбитий – Ярослав Сивий, директор санаторію "Червона калина" (разом із дядьком Миколою Сивим є його співзасновниками). Йому було всього 50.

у ZAXID.NET дізналися, що у санаторії працівники мають підозру щодо іншого мотиву вбивства, аніж пограбування. Мовляв, хтось у Києві дуже хотів здобути у будь-який спосіб право власності на, власне, санаторій.

Також на минулому тижні:

На Львівщині чоловік вбив односельця і викликав поліцію: сказав, що той просто впав.

Поблизу однієї з дніпровських шкіл знайшли тіла 2 чоловіків – їх убили.

У Києві на Борщагівці посеред вулиці зарізали чоловіка.

Відео, яке варто передивитися: про вбивство поліцейського в Чернігові

Текст допису пресслужби Київської міської прокуратури у фейсбуці:

Затримано підозрюваних у вбивстві головного лікаря з Рівненщини.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва слідчими Святошинського управління поліції у Києві затримано та повідомлено про підозру двом особам, причетним до вчинення умисного вбивства 50-річного мешканця Рівненської області – головного лікаря одного з місцевих санаторіїв, тіло якого з ознаками насильницької смерті було знайдено у лісосмузі під Києвом.

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 20 грудня 2021 року. Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизстану, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю.

Водій та його 43-річний приятель – громадянин Узбекистану, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнянина. Під час поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад.

Під час спланованої зупинки один зі зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, завдав потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість. Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами.

Отримавши інформацію від близьких потерпілого про його зникнення, правоохоронці почали його пошуки. Слідчі встановили, що під час зникнення чоловіка, невідомі особи знімали з його банківської картки грошові кошти. Зусиллями працівників Святошинського управління поліції у місті Києві, Управління карного розшуку та прокурорів окружної прокуратури зловмисників вдалося встановити та затримати.

У ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.