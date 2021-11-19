На Дружбы народов нашли ноги в мусорнике: полиция показала задержание подозреваемого в убийстве

Столичные правоохранители показали кадры задержания подозреваемого в жутком убийстве, что произошло на бульваре Дружбы народов. Вечером 18 ноября там нашли в мусорнике части человеческого тела.

Также правоохранители рассказали о деталях операции. По их словам, выйти на след предполагаемого злоумышленника удалось благодаря сознанию одного киевлянина.

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Пошли по горячим следам

По словам полицейских, примерно в 23.00 с ними на связь вышел неравнодушный гражданин. Он сообщил, что в многоэтажке на улице Тростянецкой увидел мужчину, очень похожего на разыскиваемого.

По указанному адресу немедленно отправили несколько патрульных экипажей. Они выяснили, что подозреваемый действительно находится в подъезде и смогли его задержать. После этого молодого человека передали в руки следственно-оперативной группе.

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Страшная находка в мусорном баке

Первым на следы кровавого убийства наткнулся бездомный, который искал еду в мусорнике. Именно он наткнулся на сумку с человеческими ногами. Впоследствии вблизи полиция обнаружила и другие части тела.

В медиа после резонансной новости появились фото и личные данные предполагаемого подозреваемого. Это – Владимир В. 1989 года из оккупированной, на данный момент, Горловки.