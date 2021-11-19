Моторошне вбивство з четвертуванням у Києві: поліція показала затримання підозрюваного

Столичні правоохоронці показали кадри затримання підозрюваного у моторошному вбивстві, яке сталося на бульварі Дружби народів. Ввечері 18 листопада там знайшли у смітнику частини людського тіла.

Також правоохоронці розповіли деталі операції. За їх словами, вийти на слід імовірного зловмисника вдалося завдяки свідомості одного киянина.

За темою На смітнику біля "Дружби народів" виявили людські рештки: кадри з місця моторошної знахідки

Пішли по гарячих слідах

За словами поліцейських, приблизно о 23:00 з ними на зв'язок вийшов небайдужий громадянин. Він повідомив, що у багатоповерхівці на вулиці Тростянецькій побачив чоловіка, дуже схожого на того, котрого розшукують.

За вказаною адресою негайно відрядили кілька екіпажів патрульних. Вони з'ясували, що підозрюваний справді перебуває в під'їзді й змогли його затримати. Після цього молодика передали в руки слідчо-оперативній групі.

Поліція показала, як затримувала підозрюваного в четвертуванні людиини: відео

Страшна знахідка в сміттєвому баці

Першим на сліди кривавого вбивства натрапив безхатько, який шукав їжу в смітнику. Саме він натрапив на сумку з людськими ногами. Згодом поблизу поліція знайшла й інші частини тіла.

У медіа після резонансної новини з'явилося фото та особисті дані імовірного підозрюваного. Це – Володимир В. 1989 року з нині окупованої Горлівки.