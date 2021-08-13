Понад 5 мільярдів гривень на святкування: які події до Дня Незалежності готують в Києві

Приблизно за 2 тижні Україна відзначатиме День Державного прапора та 30 річницю здобуття Незалежності. Святкувати планують масштабно: з салютами, концертами та прийомами гостей з інших держав.

Святкові та урочисті заходи будуть тривати кілька днів. Володимир Зеленський зазначив, що вперше в історії в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни з 16 серпня зможуть побачити оригінал у Софійському соборі.

До теми 30 років Незалежності України у фото: як це було

З 22 до 24 серпня в Україні пройде приблизно 150 урочистих подій, присвячених Дню Незалежності. Зокрема, 22 – Володимир Зеленський вручить нагороди "Національна легенда України" за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцнення її державності, захист та служіння українському народу.

23 серпня – урочисто піднімуть прапор в географічному центрі України – в Черкаській області. Того ж дня пройде саміт Кримська платформа за участі представників з понад 30 країн, це має стати початком пошуку шляхів деокупації Криму. А за ініціативи Олени Зеленської вперше відбудеться саміт перших леді та джентльменів – так називають других половинок очільників держав.

Які урочистості відбудуться у Києві 24 серпня: дивіться відео

Верховна Рада проведе урочисте засідання

Безпосередньо в День Незалежності, 24 серпня, Верховна Рада проведе урочисте засідання. А на Хрещатику пройде військовий парад, до якого почали готуватись ще кілька місяців тому, у ньому візьмуть участь:

понад 5 тисяч військових;

100 літаків і гвинтокрилів;

400 одиниць техніки.

Головною вулицею столиці пройдуть піша і механізована колони, а над ними пролетить повітряна. А на Дніпрі влаштують парад катерів. Побачать бойові кораблі, авіацію, сучасне озброєння та військову техніку 24 серпня і в Одесі.

На Хрещатику крокуватимуть дівчата-військові

Вже не вперше маршувати поруч з чоловіками-військовими будуть і жінки-військовослужбовиці. Уперше вони пройшли на параді до Дня Незалежності у 2018 році. У 2021 році вирішили знову зробити жіночу "коробочку" з курсанток.

"Підготовка у нас відбувається щоденно, 5 днів в тиждень, 2 тренування у нас відбуваються зранку та ввечері. Ми відпрацьовуємо повністю всі заходи, все те, що ми маємо робити, відточуємо навички у виконанні кроку, та формуємо повністю "коробку", – сказала курсантка Альбіна Крилач.



Маршувати будуть і жінки-військовослужбовиці / Фото АрміяInform

Минулого разу дівчата крокували у повсякденній формі. Цьогоріч – вперше у парадній формі. Йтимуть у туфлях на підборах, через які під час репетицій Міноборони отримало шалену хвилю критики. Крокувати на підборах дійсно важче, ніж у берцах, утім військовослужбовиці запевнили, що брати участь у такому святі для них честь хоч на підборах, хоч в берцях.

"Не кожна дівчина ходить на підборах, тобто ми звикли до плоскої підошви і важко перевчитися. Але ми можемо, ми все зможемо. Це ж парадна форма, це ж парад, таке свято, 30-річчя", – зазначила курсантка Єлизавета Кавун.

У Мінфіні порахували, у скільки обійдуться урочистості

Після завершення офіційного параду відбудеться, як і у 2020 році, і марш Захисників України. О 13:00 українські захисники, родини учасників революції Гідності та волонтери зберуться у парку Шевченка і вже о 14:00 рушать у напрямку Хрещатику та Майдану Незалежності.

Актуально На святкування Дня Незалежності витратять 5,5 мільярда гривень

Спочатку ітимуть родини загиблих учасників Революції Гідності, потім родини загиблих учасників російсько-української війни, потім будуть іти військові медики, капелани, а потім за територіальним принципом коробки ветеранів областей, пояснив Олександр Воїтка, координатор спілки війни з Росією

А пізно увечері з нагоди 30-річчя Незалежності України на НСК "Олімпійський" влаштують великий концерт. Співатимуть 30 легендарних українських виконавців. Звичайно, лише українською. У Мінфіні порахували, що на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності витратять 5 мільярдів 423 мільйони 200 тисяч гривень.