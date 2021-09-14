Щоб уникнути заторів: у Києві запровадили інтелектуальну транспортну систему

Інтелектуальну транспорту систему продовжують впроваджувати в Києві. У рамках програми на розі вулиць встановили спеціальні камери спостереження. Це допоможе зменшити затори на дорогах.

Аналоги системи запровадили в багатьох містах Європи та США. Про це розповів керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич 13 вересня.

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Понад 30 камер вже встановили

Інтелектуальні камери постійно відстежують дороги. У час заторів вони передають дані дорожнім службам чи поліції. Таким чином правоохоронці швидше реагуватимуть на ДТП чи інші перешкоди на дорогах.

Найскладніше перехрестя в Києві вже відстежуються. Там встановили 31 камеру інтелектуальної транспортної системи. До кінця цього року планують під'єднати ще 43.

Систему випробували в інших країнах

Камери ІТС встановили на перехресті бульвару Лесі Українки, вулицях Басейній, Мечникова, Льва Толстого, на площах Перемоги та Європейській.

Камери інтелектуальної транспортної системи ефективно працюють у країнах Європи та США. Саме в такий спосіб вдалося розвантажити дороги у Нью-Йорку.

В Україні систему впроваджують за підтримки іноземних партнерів.