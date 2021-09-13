Наразі розробники працюють над бета-версією сервісу, після чого почнеться етап тестування. Тоді кожен користувач зможе залишати відгуки та допомогти вдосконалити роботу системи.

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Коли саме жителям столиці буде доступна нова зручна функція головного застосунку Києва, наразі невідомо.

Які функції додадуть до "Києва Цифрового"

За словами представників команди розробників, новий сервіс включатиме можливість:

переглядати маршрути та зупинки міського транспорту;

дивитися за рухом транспорту на мапі;

зберігати потрібні маршрути, щоб мати їх під рукою.

Втім, користувачі від планів команди "Києва Цифрового" не у захваті. Мешканці столиці зазначили, що подібний сервіс під назвою EasyWay вже працює довгий час, хоча і з деякими помилками.

Крім того, кияни попросили спеціалістів додати можливість стежити за рухом маршрутних таксі. Однак чи можливо це впровадити з технічної точки зору, невідомо.