Сейчас разработчики работают над бета-версией сервиса, после чего начнется этап тестирования. Тогда каждый пользователь сможет оставлять отзывы и помочь усовершенствовать работу системы.

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Когда именно жителям столицы будет доступна новая удобная функция главного приложения Киева, пока неизвестно.

Какие функции добавят в "Киев Цифровой"

По словам представителей команды разработчиков, новый сервис будет включать возможность:

просматривать маршруты и остановки городского транспорта;

следить за движением транспорта на карте;

хранить нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой.

Впрочем, пользователи от планов команды приложения "Киев Цифровой" не в восторге. Жители столицы отметили, что подобный сервис под названием EasyWay уже работает долгое время, хотя и с некоторыми ошибками.

Кроме того, киевляне попросили специалистов добавить возможность следить за движением маршрутных такси. Однако возможно ли это внедрить с технической точки зрения, неизвестно.