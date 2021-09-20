У школі Києва відкрили кафе, де працюватимуть діти: яскраві фото кав'ярні

У київській спеціалізованій школі-інтернаті №26 відкрили дитяче кафе Bonjour. Воно – особливе тим, що там працюватимуть самі учні навчального закладу.

Ініціатором цього проєкту ще у 2019 році стала директорка освітнього закладу Ольга Павлюченко. Його реалізували за підтримки фундації "Ашан для молоді".

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Гроші на мрію

Виділені меценатами кошти витратили на капітальний ремонт приміщення, закупівлю меблів, кухонного обладнання та столового приладдя.

У Києві відкрили шкільну кав’ярню, де працюватимуть діти з особливими потребами / Фото Дніпровської райдержадміністрації Києва

Маленькі шеф-кухарі

Головна ідея кафе полягає у тому, що учні з особливими потребами, працюючи там, здобуватимуть навички, необхідні як у майбутніх професіях, так і в побуті.

Адже, як наголосила директорка школи-інтернату, таким дітям вкрай важливо вміти приготувати їжу, подати на стіл та прибирати свою кімнату.

В церемонії відкриття взяли участь керівництво школи, місцеві чиновники, представники Міністерства освіти та науки України, а також меценати проєкту.