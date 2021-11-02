Штовхали до самогубства, шантажували порно: деталі війни колекторів зі школою під Києвом

Співробітники колекторських компаній, яких 2 листопада затримали у Дніпрі, вибивали давно погашений борг зі школи під Броварами. Зловмисники вдалися до таких брудних методів, що деякі люди ледь не наклали на себе руки.

Правоохоронці розповіли, що отримали звернення безпосередньо від педагогічного колективу. Вчителі поскаржилися на тривалі погрози і цинічний шантаж.

Актуально У Дніпрі викрили колекторів, які тероризували школу на Київщині: фото жорсткого затримання

Вчительці влаштували цькування через фейкові відверті фото

Аби домогтися свого, колектори оприлюднили у батьківському чаті фейкові порнографічні світлини нібито з однією із вчительок.

Після цього на директора освітньої установи почали тиснути і вимагати, щоб він звільнив педагогиню.

Зрештою жінка не витримала і звільнилася сама.

Наступним етапом психологічного знущання колекторів над людьми стала розсилка картинок із зображенням свічки та троянди на чорному фоні.

Освітяни, які отримували такі "привіти", опинилися у кроці від самогубства.

Із лиходіями поквиталися

Поліцейські негайно відреагували на отриману інформацію і викрили кол-центр колекторів. Вони затримали понад 30 його співробітників та вилучили більше 40 комп’ютерів під час обшуків.

Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за фактом ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів, а також примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань.

Тепер колекторам, які тероризували цілу школу, загрожує до 5 років за ґратами. Невдовзі їм оголосять про підозри та оберуть запобіжні заходи.

На жаль, такі ситуації непоодинокі. Саме тому закликаю громадян: якщо ви стали жертвою колекторів – не зволікайте та повідомляйте про це до поліції,

– відреагував на гучне затримання очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у фейсбуці.

Затримання співробітників кол-центру колекторів, які тиснули на вчителів / Фото поліції Київської області, із фейсбуку Андрія Нєбитова

У поліції показали, як затримували колекторів, які шантажували школу на Броварщині: відео

Текст публікації Андрія Нєбитова:

Погрожували вчителям, поширювали порноконтент, доводили до межі самогубства

Сьогодні поліція Київщини викрила у Дніпрі колекторський центр, який тривалий час "тероризував" вчителів.

Так, учительський колектив Броварської школи звернувся до Міністерства внутрішніх справ щодо регулярних принизливих погроз з боку колекторів.

Вимагачі тиснули на педагогів, вимагаючи сплати боргів, у тому числі, вже погашених.

Дійшло навіть до того, що зловмисники вдалися до найбрудніших погроз – розмістили фейкові порнографічні матеріали у соцмережах. Одна із потерпілих вчителів не витримала тиску і звільнилась.

Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження щодо збуту порнографії та примушення до виконання цивільно-правових зобов’язань.

Зараз у колекторському центрі тривають обшуки, наразі вилучили близько 40 одиниць техніки та комп’ютерного обладнання. Встановлено, що в цьому закладі працювало понад 30 операторів, які й здійснювали дзвінки боржникам.

На жаль, такі ситуації непоодинокі. Саме тому закликаю громадян: якщо ви стали жертвою колекторів – не зволікайте та повідомляйте про це до поліції.

Продовжуємо служити та захищати!