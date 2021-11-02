За інформацією народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, йдеться про співробітників одразу трьох компаній. Всі вони причетні до шантажу.

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Ціллю колекторів стала школа

Колекторські фірми "Алурія", "Елада" та "Кредіплюс" систематично погрожували школі у Київській області. Зокрема, вони вдалися до залякувань директора, малювання образливих фотожаб на педагогів.

Зрештою, останнє стало причиною звільнення однієї вчительки, яка не змогла протистояти психологічному тиску.

Через суспільний резонанс всі отримали по заслугах

За словами Василевської-Смаглюк, на кричущий інцидент звернув увагу київський підприємець Гарик Корогодський. Крім того, справу взяв на контроль радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, а очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов організував оперативне затримання зловмисників.



Жорстке затримання співробітників кол-центру колекторів у Дніпрі / Фото з телеграм-каналу "Василевська"

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