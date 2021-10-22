Що зміниться для боржників

Денис Шевчук, юрист Юридичної компанії "ВОЛХВ", говорить, що до прийняття закону правовий режим колекторських компаній та колекторської діяльності не були врегульовані чинним законодавством України, тому колекторські компанії діяли за рамками правового поля.

Перелік У НБУ зареєстрували перші колекторські компанії

Тепер врегулювання простроченої заборгованості матиме право здійснювати лише юридична особа, включена до реєстру колекторських компаній,

– каже Шевчук.

До того ж аби зареєструватися у НБУ, власником істотної участі колекторської компанії не може бути фізична особа, яка:

має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість за кримінальні правопорушення;

за кримінальні правопорушення; є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України ;

; зареєстроване місце проживання якої розташоване на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі або території проведення операції Об’єднаних сил;

у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі або території проведення операції Об’єднаних сил; до якої застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, якій анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, якій анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю; звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, – протягом трьох років з дня звільнення;

у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, – протягом трьох років з дня звільнення; не відповідає вимогам до ділової репутації, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

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Олександр Кудрявцев, керуючий адвокатським бюро "Олександра Кудрявцева", каже, відтепер колекторські компанії зобов'язані вибудовувати цивілізовані відносини з боржниками. А саме, при першому контакті з боржником колекторська компанія зобов'язана повідомити своє найменування, ПІБ представника, правова підстава взаємодії й розмір простроченої заборгованості.

При цьому, якщо боржник зажадає підтвердження (докази) боргу, колектор протягом 7 робочих днів зобов'язаний надати всі документи. За порушення цих вимог колектору загрожує штраф, а також виключення з Реєстру колекторських компаній,

– каже Кудрявцев.

Він додав, є надія, що з часом кануть в лету шантаж, погрози, залякування, дзвінки родичам, різного роду акційні пропозиції, які насправді звичайний обман, використання "чорних" нотаріусів та "кишенькових" приватних виконавців для блокування рахунків боржника, розсилка листів родичам з погрозами арешту всього їх майна, чого за законом бути не може, імітації порушення кримінальної справи та інші незаконні методи впливу на боржника.

І додав: "Можемо констатувати, що нарешті влада намагається ввести колекторську діяльність в більш-менш легальне русло, що для боржників безумовний плюс".

Тепер боржник має законні способи боротьби з таким діями колекторів. Як мінімум, це може бути скарга в НБУ як власник реєстру.

Колектори зможуть продовжити працювати в тіні / Фото Pixabay

Що робити, якщо колектори порушують закон

Якщо ж колекторська компанія все ж порушує вимоги законодавства, можна звернутися до НБУ зі скаргою, щодо недотриманням колекторською компанією вимог щодо етичної поведінки.

В такому разі НБУ уповноважений провести перевірку дотримання колекторською компанією вимог щодо взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) та обмежень щодо обробки персональних даних споживача,

– каже Денис Шевчук.

Він додав, що у разі виявлення порушень, НБУ може:

направити письмове застереження з вимогою про усунення виявленого порушення;

накласти на колекторську компанію штраф;

тимчасово заборонити колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості;

виключити відомості про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній.

Чи вплинуть нововведення на ситуацію з боргами в Україні

Кудрявцев каже, що нові правила роботи колекторів – це тільки перший крок до легалізації їх діяльності. На миттєве оздоровлення цієї галузі розраховувати не варто і перший час колектори будуть продовжувати працювати по старому або взагалі підуть в тінь.

За законом працювати невигідно, тому що довго. Колектори викуповують у банків боргові портфелі, вкладають свої кошти (космічні, але все-таки) і зацікавлені якнайшвидше відбити витрати і отримати навар. Але щоб зробити це швидко потрібен весь набір перерахованих вище незаконних засобів. Тому в найближчій перспективі ситуація з поверненням боргів не зміниться,

– зазначив Кудрявцев.

Що таке "антиколекторський закон"

З 14 жовтня повноцінно запрацював закон №1349-IX про захист прав споживачів у врегулюванні простроченої заборгованості, який у народі називають "антиколекторським". Так, тепер не всі колектори можуть стягувати борги, цим можуть займатися лише ті компанії, які занесені в публічний реєстр Нацбанку.

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Загалом, цей закон набув чинності ще 14 липня, але без реєстру компаній у НБУ не було реальних механізмів контролю. А вже з 14 жовтня регулятор ринку може контролювати діяльність колекторських компаній і застосовувати до них санкції.

Влітку закон ввів для колекторських компаній і їх співробітників ряд заборон, за порушення яких компанія понесе відповідальність.

Зокрема, колекторам суворо забороняється:

взаємодія з боржником з 20:00 до 09:00 в будь-який день і у святкові, вихідні або неробочі дні - повністю. Заборонені, в тому числі дзвінки, зустрічі, повідомлення та інші форми взаємодії;

взаємодіяти з боржником понад два рази на добу;

застосовувати автодозвон понад 30 хвилин на добу;

заборонено передавати інформацію про борг боржника і його особисті дані третім особам, вимагати від родичів і знайомих взяти на себе борг, здійснювати дзвінки роботодавцям і сусідам. Заборонено також дзвонити контактній особі, яка заборонила колекторам і представникам кредитора з собою спілкуватися;

приховувати номер телефону або адресу, з якої здійснюється дзвінок або відправляється повідомлення;

погрожувати боржнику, шантажувати його, залякувати, шкодити майну або діловій репутації;

вводити боржника в оману щодо розміру заборгованості та наслідків невиконання зобов'язань.

Тоді ж НБУ зобов'язав колекторські фірми до 13 серпня зареєструватися в спеціальному реєстрі. Компанії, які цього не зроблять, не матимуть право займатися стягненням боргів, а їх подальша діяльність у цій сфері стане об'єктом уваги правоохоронців.

У Нацбанку кажуть, що реєстр стане фільтром для відсіву небезпечних колекторських компаній та якісного регулювання.

Колекторські компанії повинні відповідати жорстким вимогам:

перебувати в реєстрі колекторів;

не порушувати закони про захист прав споживачів;

мати бездоганну репутацію і прозору структуру власності;

керівники та працівники компанії повинні відповідати кваліфікаційним вимогам.

За порушення нового закону колекторів і кредиторів чекають санкції – мінімум, який загрожує колекторам, – штраф, максимум – виключення з реєстру і припинення роботи.

Колектори повинні будуть зареєструватися у НБУ / Фото Pixabay

Станом на 12 жовтня Національний банк України отримав заявки щодо включення до реєстру від 74 компаній, з яких 33 звернення вже ухвалені. Двом заявникам було відмовлено. На компанії, включені до реєстру Нацбанку, в цьому році вже отримано 160 скарг від громадян,

– повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.