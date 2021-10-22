Что изменится для должников

Денис Шевчук, юрист Юридической компании "ВОЛХВ", говорит, что до принятия закона правовой режим коллекторских компаний и коллекторской деятельности не были урегулированы действующим законодательством Украины, поэтому коллекторские компании действовали за рамками правового поля.

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Теперь урегулирование просроченной задолженности будет иметь право осуществлять только юридическое лицо, включенное в реестр коллекторских компаний,

– говорит Шевчук.

К тому же чтобы зарегистрироваться в НБУ, владельцем существенного участия коллекторской компании не может быть физическое лицо, которое:

имеет не снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость за уголовные правонарушения;

за уголовные правонарушения; является резидентом государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины ;

; зарегистрированное место жительства которого расположено на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе или территории проведения операции Объединенных сил;

в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе или территории проведения операции Объединенных сил; к которому применено дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью, которому аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью;

в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью, которому аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью; уволено с должности судьи, прокурора, работника правоохранительного органа, с государственной службы или службы в органах местного самоуправления в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности, – в течение трех лет со дня увольнения;

в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности, – в течение трех лет со дня увольнения; не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

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Александр Кудрявцев, управляющий адвокатским бюро "Александра Кудрявцева", говорит, отныне коллекторские компании обязаны выстраивать цивилизованные отношения с должниками. А именно, при первом контакте с должником коллекторское компания обязана сообщить свое наименование, ФИО представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности.

При этом, если должник потребует подтверждения (доказательства) долга, коллектор в течение 7 рабочих дней обязан предоставить все документы. За нарушение этих требований коллектору грозит штраф, а также исключение из Реестра коллекторских компаний,

– говорит Кудрявцев.

Он добавил, что есть надежда, что со временем канут в лету шантаж, угрозы, запугивание, звонки родственникам, разного рода акционные предложения, которые на самом деле обычный обман, использование "черных" нотариусов и "карманных" частных исполнителей для блокировки счетов должника, рассылка писем родственникам с угрозами ареста всего их имущества, чего по закону быть не может, имитации возбуждения уголовного дела и другие незаконные методы воздействия на должника.

И добавил: "Можем констатировать, что наконец власть пытается ввести коллекторскую деятельность в более-менее легальное русло, что для должников безусловный плюс".

Теперь должник имеет законные способы борьбы с таким действиями коллекторов. Как минимум, это может быть жалоба в НБУ как владельцу реестра.



Коллекторы смогут продолжить работать в тени / Фото Pixabay

Что делать, если коллекторы нарушают закон

Если же коллекторская компания все же нарушает требования законодательства, можно обратиться в НБУ с жалобой, относительно несоблюдением коллекторской компанией требований по этическому поведению.

В таком случае НБУ уполномочен провести проверку соблюдения коллекторской компанией требований по взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению) и ограничений по обработке персональных данных потребителя,

– говорит Денис Шевчук.

Он добавил, что в случае выявления нарушений, НБУ может:

направить письменное предупреждение с требованием об устранении выявленного нарушения;

наложить на коллекторскую компанию штраф;

временно запретить коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;

исключить сведения о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний.

Повлияют ли нововведения на ситуацию с долгами в Украине

Кудрявцев говорит, что новые правила работы коллекторов – это только первый шаг к легализации их деятельности. На мгновенное оздоровление этой отрасли рассчитывать не стоит и первое время коллекторы будут продолжать работать по-старому или вообще уйдут в тень.

По закону работать невыгодно, потому что долго. Коллекторы выкупают у банков долговые портфели, вкладывают свои средства (космические, но все-таки) и заинтересованы как можно быстрее отбить расходы и получить навар. Но чтобы сделать это быстро нужен весь набор вышеперечисленных незаконных средств. Поэтому в ближайшей перспективе ситуация с возвратом долгов не изменится,

– отметил Кудрявцев.

Что такое "антиколлекторский закон"

С 14 октября полноценно заработал закон №1349-IX о защите прав потребителей в урегулировании просроченной задолженности, который в народе называют "антиколлекторским". Так, теперь не все коллекторы могут взыскивать долги, этим могут заниматься лишь те компании, которые занесены в публичный реестр Нацбанка.

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В общем, этот закон вступил в силу еще 14 июля, но без реестра компаний у НБУ не было реальных механизмов контроля. А уже с 14 октября регулятор рынка может контролировать деятельность коллекторских компаний и применять к ним санкции.

Летом закон ввел для коллекторских компаний и их сотрудников ряд запретов, за нарушение которых компания понесет ответственность.

В частности, коллекторам строго запрещается:

взаимодействие с должником с 20:00 до 09:00 в любой день и в праздничные, выходные или нерабочие дни – полностью. Запрещены, в том числе звонки, встречи, сообщения и другие формы взаимодействия;

взаимодействовать с должником более двух раз в сутки;

применять автодозвон более 30 минут в сутки;

запрещено передавать информацию о долге должника и его личные данные третьим лицам, требовать от родственников и знакомых взять на себя долг, совершать звонки работодателям и соседям. Запрещено также звонить контактному лицу, которое запретило коллекторам и представителям кредитора с собой общаться;

скрывать номер телефона или адрес, с которого осуществляется звонок или отправляется сообщение;

угрожать должнику, шантажировать его, запугивать, вредить имуществу или деловой репутации;

вводить должника в заблуждение относительно размера задолженности и последствий невыполнения обязательств.

Тогда же НБУ обязал коллекторские фирмы до 13 августа зарегистрироваться в специальном реестре. Компании, которые этого не сделают, не будут иметь право заниматься взысканием долгов, а их дальнейшая деятельность в этой сфере станет объектом внимания правоохранителей.

В Нацбанке говорят, что реестр станет фильтром для отсева опасных коллекторских компаний и качественного регулирования.

Коллекторские компании должны отвечать жестким требованиям:

находиться в реестре коллекторов;

не нарушать законы о защите прав потребителей;

иметь безупречную репутацию и прозрачную структуру собственности;

руководители и работники компании должны отвечать квалификационным требованиям.

За нарушение нового закона коллекторов и кредиторов ждут санкции – минимум, который грозит коллекторам, – штраф, максимум – исключение из реестра и прекращение работы.



Коллекторы должны будут зарегистрироваться в НБУ / Фото Pixabay

По состоянию на 12 октября Национальный банк Украины получил заявки о включении в реестр от 74 компаний, из которых 33 обращения уже приняты. Двум заявителям было отказано. На компании, включенные в реестр Нацбанка, в этом году уже получено 160 жалоб от граждан,

– сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.