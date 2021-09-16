Что не так с украинским законодательством в сфере авторских прав и как это можно исправить – 24 канал разбирался вместе с музыкантами, юристами и экспертами.

Интересно Забрали инстаграм и выписали штраф: суд в Украине защитил авторские права персонажа "ХаХаски"

Что в Украине с авторскими правами

Недавно авторское сообщество, концертный, ресторанный, медиа и шоу-бизнес объединились, чтобы преодолеть кризис по уплате роялти за использование музыки. Они говорят, что в Украине до сих пор не решили проблему выплат роялти для авторов, исполнителей и других правообладателей. Участники музыкальной индустрии стремятся, чтобы реформа авторского права состоялась. Пользователи музыки готовы платить роялти при условии прозрачных тарифов и надлежащего контроля деятельности организаций коллективного управления. А государство должно гарантировать, чтобы роялти законно выплачивались через организации коллективного управления (ОКУ) надлежащим авторам и исполнителям.

В 2018 году был принят Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". Этот закон должен был бы создать почву для внедрения в Украине международных стандартов защиты интересов авторов и исполнителей.

Так, в декабре 2020 года была начата процедура аккредитации организаций коллективного управления (ОКУ) для сбора авторских роялти, но происходила она с существенными нарушениями и коррупционными составляющими. Поэтому аккредитацию так и не завершили, ведь авторское сообщество начало активно протестовать.

В Украине нет аккредитованной организации, которая бы занималась сбором и выплатой роялти / Фото Pixabay

Как следствие, в 2021 году остается заблокированной законная процедура сбора и выплаты авторских роялти через ОКУ за использование музыки. В то же время недобросовестные организации без надлежащих полномочий продолжают сбор средств с пользователей. В результате деньги не попадают к большинству украинских и иностранных правообладателей.

Сложилась такая ситуация, что ни одна организация, которая должна собирать роялти с разных площадок (фестивалей, ресторанов и тому подобное) и выплачивать их артистам, так и не получила аккредитацию. Поэтому сейчас вся процедура заблокирована.

Ирина Горовая, co-founder и CEO группы компаний MOZGI GROUP, продюсер рассказала, что радиостанции, торговые сети, ресторанный бизнес вместо того, чтобы сотрудничать с законными организациями коллективного управления, вынуждены бороться с необоснованными запросами частных компаний, которые требуют выплаты за использование музыки, а авторы и исполнители ничего не получают за свой продукт.

Каждый участник индустрии должен выполнить свои функции – ОКУ осуществляет сбор и распределение роялти, лейблы занимаются продвижением и развитием артистов, авторы создают музыкальный контент, пользователи платят роялти и т.д.,

– отметила Горовая.

Сообщество авторов и правообладателей считает, что Минэкономики должно организовать новый процесс аккредитации ОКУ на принципах прозрачности, законности и объективности. Также оно требует принять законопроект №5572 о внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от права организациями коллективного управления, образовать парламентскую рабочую группу и начать согласование редакции нового закона "Об авторском праве и смежных правах".

Почему украинские музыканты не могут получить свои деньги

К инициативе присоединились около двухсот региональных радиостанций, а также все радиосети, региональные и государственные телерадиокомпании, крупнейшие организаторы гастрольных событий и фестивалей, более двух тысяч самых известных ресторанов и ресторанных сетей, ресторанные ассоциации, украинские исполнители, авторы, музыкальные издательства, диджеи и продюсеры.

Екатерина Павленко, лидер группы Go_A, рассказала, что до сих пор не получила роялти за свое выступление на Евровидении, тогда как другие страны уже все давно выплатили.

На Евровидении мы стояли вместе со всеми артистами на сцене, и сейчас они не могут получить свои роялти от Украины. Все страны выплатили роялти артистам, которые принимали участие в Евровидении, Украина не может выплатить роялти, потому что у нас просто нет организации, которая могла бы это сделать. Я и сама не могу получить свои роялти за Евровидение, за наши европейские выступления,

– уточнила Павленко.

Екатерина Павленко / Фото из инстаграма go_a_band

Дмитрий Сидоренко, основатель фестиваля Atlas Weekend, рассказал, что сейчас есть много компаний-коллекторов, которые пытаются выбить из них деньги и шантажируют.

Фактически, сейчас нет одной аккредитованной организации, которая бы собирала роялти за публичное использование. Поэтому коллекторы начали нас терроризировать, они просили у нас миллионы гривен без всяких аргументов, но они не имеют никаких прав на это. После того как мы отказались, они начали писать нашим коммерческим партнерам о том, что мы отказываемся платить. Потом было третье наступление – они начали публично распространять информацию, что мы не платим роялти,

– сказал Сидоренко и добавил, что все это они будут решать через суды.

Именно поэтому авторское сообщество стремится внести изменения в украинское законодательство. Мы расспросили у юристов о том, что же не так с нашими законами в сфере авторского права и как это можно исправить.

Что говорят юристы

Карина Фанштейн, адвокат АО CREDENCE, отметила, что Украина остается одной из стран, где очень развито "пиратство". Это вредит как конкретным лицам, права которых нарушаются, так и экономике страны в целом, и существенно влияет на международные отношения.

Согласно данным Специального отчета 301 Офиса торгового представителя США, обнародованного в апреле 2021 года (ежегодного обзора состояния защиты прав интеллектуальной собственности), Украина находится в Списке приоритетного наблюдения (Priority Watch List – список стран, в которых отсутствуют достаточно эффективные меры защиты интеллектуальной собственности), наряду с Аргентиной, Чили, Китаем, Индией, Индонезией и другими.

Однако в отчете отмечены и некоторые положительные моменты, в частности то, что Украина делает шаги для совершенствования системы коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права.

Эта система на сегодня еще не соответствует современной мировой практике и является несовершенной, но все же свидетельствует об определенном прогрессе. Нужны законодательные изменения в сфере защиты авторского права, но, кроме приведения законодательства к современным реалиям, нужно ввести и определенную культуру использования авторских прав. В настоящее время большинство граждан Украины даже не догадываются, что используя информацию, фотографии и другие объекты авторского права, нарушают чьи-то авторские права,

– подчеркнула Фанштейн.

Она добавила, что есть какое-то общее мнение: если есть доступ, автоматически это может использоваться как угодно. Необходимо это менять и проводить работу с общественностью. Изменение сознания в том числе может стать и катализатором законодательных изменений.

В Украине автору произведения нужно самостоятельно доказывать какой ущерб ему нанесли пираты / Фото Pixabay

Адвокат Андрей Шульгин рассказал, что все же понемногу происходит положительная тенденция по защите прав.

Например, сейчас защита авторских прав в основном происходит в форме прекращения незаконного использования (удаление материалов, ограничение в доступе и т. п). Крайне редко, когда дела заканчиваются штрафами или наказанием.

Если мы говорим о нарушении авторских прав в интернете, то проблема усугубляется тем, что веб-сайт может быть как бы и украинским, однако на самом деле расположенным на иностранном сервере, что отсылает нас к законодательству другой страны, ведь хостер действует в рамках законодательства собственного государства, а не Украины.

Как показывает практика, удаление содержимого из интернета на основании DMCA-жалоб является действенным инструментом, главное – правильно оформить документы и найти правильного адресата, который может повлиять на содержание контента. Это может быть хостер, владелец сайта, аккаунта социальной сети или онлайн-блога,

– уточнил адвокат.

Он пояснил, что в отличие от стран Европы и развитых стран мира, законодательством Украины не предусматривается быстрій и прямой механизм блокировки онлайн-ресурсов, предоставляющих доступ к пиратскому контенту.

Например, в Германии на гражданина может быть наложен штраф за загрузку нелицензионного контента. Сумма может достигать 1000 евро (31,4 тысячи гривен). В то же время правительство Германии борется с пиратскими веб-сайтами путем блокирования их доступа на уровне интернет-провайдеров. То есть, делают так, чтобы на территории Германии никто не мог получить доступ к такому ресурсу.

Что касается судебных процессов, то проблема заключается в доказательности суммы нарушения. Что является положительным и отрицательным. Так, ранее статья 52 ЗУ "Об авторских и смежных правах" предусматривала размеры компенсации. После внесения изменений 2017–2018 годов, фиксированный размер компенсации отменен и определено, что автор самостоятельно должен доказывать суммы нанесенного ущерба.

Отдельно следует упомянуть и об организации коллективного управления авторскими правами. Целью создания этих организаций была борьба с пиратством. Впрочем, некоторые недобросовестные организации без каких-либо лицензионных прав занимались вымогательством денежной компенсации от ресторанов, кафе, магазинов. Такие организации также разоблачались и проводились работы по получению компенсаций от них. К сожалению, многие артисты не знают, что такие организации действуют от их имени, собирают роялти и не выплачивают владельцу прав,

– подытожил Шульгин.

В Украине автор должен доказать, что понес убытки / Фото Pixabay