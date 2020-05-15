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Забрали инстаграм и выписали штраф: Суд в Украине защитил авторские права на персонажа "ХаХаски"

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"ХаХаскі" популярний мем
"ХаХаскі" популярний мем / instagram.com/haha_ski/?hl=ru

Украинка вела страницу в іинстаграме с популярным героем мемов "ХаХаски" и получала доход от рекламы. Однако она не могла это делать из-за отсутствия авторских прав. Суд наказал женщину на 125 тысяч гривен штрафа.

Захищав права на відомого персонажа Зборівський районний суд Тернопільської області, повідомляє видання "Судовий репортер".

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Що відомо про проєкт "ХаХаскі"?Проєкт "ХаХаскі" – це саркастичні інтернет-комікси про життя та пригоди собаки по кличці Карл та його друзів. Проєкт створила громадянка Білорусі у 2018 році.

Комікс розповсюджувався соцмережами через спеціально створені сторінки під одноіменним російськомовним псевдонімом автора. Наразі сумарна кількість аудиторії, яка підписана на проєкт, становить понад два мільйони осіб.

Яка суть справи

У листопаді 2019 року компанія "ОМГ ЕДЖЕНСІ", яка має авторські права на проєкт, заявила, що хтось створив сторінку в інстаграмі та без дозволу публікує меми "ХаХаскі".

Користуючись популярністю, сторінка у соцмережі продавала рекламу:

  • Історія в інстаграмі – 500 гривень;
  • Пост на добу – 1000 гривень;
  • Пост назавжди – 1400 гривень;
  • Пост + історія – 1700 гривень.

Як зв’язалися з порушницею

Представник компанії "ОМГ ЕДЖЕНСІ" просто купив рекламу на сторінці в інстаграмі та заявив про порушення авторських прав. Мирним шляхом ситуацію не вдалося вирішити, тож сторони зустрілися у суді.

Що вирішив суд

Жінка переконувала, що вела сторінку в інстаграмі для особистих цілей, а це допускається законом про авторське право. Спершу вона навіть позначала акаунт проєкту у постах.

Суд детально опрацював справу і постановив, що жінка таки порушила авторські права і повинна виплатити компанії "ОМГ ЕДЖЕНСІ" 125 тисяч гривень та повинна передати їм свою сторінку в інстаграмі.

Меми з персонажем "ХаХаскі" / Фото з офіційного акаунта проєкту в інстаграмі

 

 

 
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Курьезные новости Новости Украины Тернополь Соцсети Штрафы Деньги Новости Беларуси Мемы Решение суда
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