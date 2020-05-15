Забрали інстаграм і виписали штраф: Суд в Україні захистив авторські права персонажа "ХаХаскі"

Українка вела сторінку в інстаграмі з популярним героєм мемів "ХаХаскі" і отримувала дохід від реклами. Однак вона не могла цього робити через відсутність авторських прав. Суд покарав жінку на 125 тисяч гривень штрафу.

Захищав права на відомого персонажа Зборівський районний суд Тернопільської області, повідомляє видання "Судовий репортер".

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Що відомо про проєкт "ХаХаскі"?Проєкт "ХаХаскі" – це саркастичні інтернет-комікси про життя та пригоди собаки по кличці Карл та його друзів. Проєкт створила громадянка Білорусі у 2018 році.



Комікс розповсюджувався соцмережами через спеціально створені сторінки під одноіменним російськомовним псевдонімом автора. Наразі сумарна кількість аудиторії, яка підписана на проєкт, становить понад два мільйони осіб.

Яка суть справи

У листопаді 2019 року компанія "ОМГ ЕДЖЕНСІ", яка має авторські права на проєкт, заявила, що хтось створив сторінку в інстаграмі та без дозволу публікує меми "ХаХаскі".

Користуючись популярністю, сторінка у соцмережі продавала рекламу:

Історія в інстаграмі – 500 гривень;

Пост на добу – 1000 гривень;

Пост назавжди – 1400 гривень;

Пост + історія – 1700 гривень.

Як зв’язалися з порушницею

Представник компанії "ОМГ ЕДЖЕНСІ" просто купив рекламу на сторінці в інстаграмі та заявив про порушення авторських прав. Мирним шляхом ситуацію не вдалося вирішити, тож сторони зустрілися у суді.

Що вирішив суд

Жінка переконувала, що вела сторінку в інстаграмі для особистих цілей, а це допускається законом про авторське право. Спершу вона навіть позначала акаунт проєкту у постах.

Суд детально опрацював справу і постановив, що жінка таки порушила авторські права і повинна виплатити компанії "ОМГ ЕДЖЕНСІ" 125 тисяч гривень та повинна передати їм свою сторінку в інстаграмі.

Меми з персонажем "ХаХаскі" / Фото з офіційного акаунта проєкту в інстаграмі