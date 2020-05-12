Заплатить за хамство: суд оштрафував чоловіка, який кинув монети в обличчя касирці

Суд призначив покарання для чоловіка, який в одному з полтавських супермаркетів кинув копійки в обличчя касирці та накричав на охоронця. Скандаліста оштрафували на 8 500 гривень.

Октябрський суд Полтави визнав 49-річного Сергія Гременчука винним у хуліганстві. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці. Читайте також Чоловік, який жбурнув в обличчя касирки монети, вибачився – відео Його приклад – іншим наука. Не можна по-хамськи ставитись до інших людей і переносити на них свою злість та незадоволення,

– написав Геращенко. Коротко про скандал у Полтаві Подія трапилась у Полтаві в ТЦ "Паровоз" 4 квітня . 49-річний Сергій Гременчук жбурнув в обличчя касирки монети, бо йому дали решту не паперовими грошима.

. 49-річний Сергій Гременчук жбурнув в обличчя касирки монети, бо йому дали решту не паперовими грошима. Відео інциденту опублікували у мережі і хулігана затримали правоохоронці.

5 квітня чоловік публічно попросив вибачення за свій вчинок.

Він сказав, що касирка магазину дала йому решту зі 100 гривень монетами, Гременчук купував воду за 12 гривень. Окрім цього він переконує, що решту іншим людям давали купюрами. Дивіться відео скандалу у супермаркеті: