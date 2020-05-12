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Заплатить за хамство: суд оштрафував чоловіка, який кинув монети в обличчя касирці

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Жителя Полтави, що кинув дріб'язок в обличчя касирці, оштрафували
Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві / Полтавщина

Суд призначив покарання для чоловіка, який в одному з полтавських супермаркетів кинув копійки в обличчя касирці та накричав на охоронця. Скандаліста оштрафували на 8 500 гривень.

Октябрський суд Полтави визнав 49-річного Сергія Гременчука винним у хуліганстві. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці.

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Його приклад – іншим наука. Не можна по-хамськи ставитись до інших людей і переносити на них свою злість та незадоволення,
– написав Геращенко.

Коротко про скандал у Полтаві

  • Подія трапилась у Полтаві в ТЦ "Паровоз" 4 квітня. 49-річний Сергій Гременчук жбурнув в обличчя касирки монети, бо йому дали решту не паперовими грошима.
  • Відео інциденту опублікували у мережі і хулігана затримали правоохоронці.
  • 5 квітня чоловік публічно попросив вибачення за свій вчинок.
  • Він сказав, що касирка магазину дала йому решту зі 100 гривень монетами, Гременчук купував воду за 12 гривень. Окрім цього він переконує, що решту іншим людям давали купюрами.

Дивіться відео скандалу у супермаркеті:

 

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Міністерство внутрішніх справ Рішення суду Антон Геращенко Новини Полтави
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