Чоловік, який жбурнув в обличчя касирки монети, вибачився – відео
Днями у Полтаві 49-річний Сергій Гременчук жбурнув в обличчя касирки монети, бо йому дали решту не паперовими грошима. Відео інциденту опублікували у мережі і хулігана затримали правоохоронці. 5 квітня він публічно попросив вибачення за свій вчинок.
Відео з вибаченнями оприлюднили у Нацполіції. На ньому Гременчук намагається пояснити причини своєї поведінки.
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Він сказав, що касирка магазину дала йому решту зі 100 гривень монетами, Гременчук купував воду за 12 гривень.
Вона почала відраховувати мені копійками решту. Я зібрав ці гроші й хотів піти, але в останній момент вона сказала: "Та йди вже". Після цього я вибухнув,
– зазначив Гременчук.
Окрім цього він переконує, що касирка давала решту іншим людям купюрами.
Чоловік, який жбурляв монетами в касирку, вибачився: дивіться відео
Все, що відомо про інцидент у Полтаві
- Подія трапилась у Полтаві в ТЦ "Паровоз" 4 квітня. Поліцейські встановили очевидців, потерпілу жінку, а також правопорушника. Ним виявився 49-річний мешканець Полтави. Він дав свідчення та визнав свою провину.
- Як повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавщини, за фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження (ч.1 ст. 296 КК України).
- Чоловіку загрожує штраф — від 8 500 гривень до 17 тисяч гривень, або до шести місяців арешту, або обмеження волі на строк до п'яти років.
Суперечка чоловіка з касиркою у Полтаві: дивіться відео
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