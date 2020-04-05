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      Чоловік, який жбурнув в обличчя касирки монети, вибачився – відео

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      Чоловік, який жбурляв монетами в касирку, вибачився / Нацполіція

      Днями у Полтаві 49-річний Сергій Гременчук жбурнув в обличчя касирки монети, бо йому дали решту не паперовими грошима. Відео інциденту опублікували у мережі і хулігана затримали правоохоронці. 5 квітня він публічно попросив вибачення за свій вчинок.

      Відео з вибаченнями оприлюднили у Нацполіції. На ньому Гременчук намагається пояснити причини своєї поведінки.

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      Він сказав, що касирка магазину дала йому решту зі 100 гривень монетами, Гременчук купував воду за 12 гривень.

      Вона почала відраховувати мені копійками решту. Я зібрав ці гроші й хотів піти, але в останній момент вона сказала: "Та йди вже". Після цього я вибухнув,
      – зазначив Гременчук.

      Окрім цього він переконує, що касирка давала решту іншим людям купюрами.

      Чоловік, який жбурляв монетами в касирку, вибачився: дивіться відео

      Все, що відомо про інцидент у Полтаві

      • Подія трапилась у Полтаві в ТЦ "Паровоз" 4 квітня. Поліцейські встановили очевидців, потерпілу жінку, а також правопорушника. Ним виявився 49-річний мешканець Полтави. Він дав свідчення та визнав свою провину.
      • Як повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавщини, за фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження (ч.1 ст. 296 КК України).
      • Чоловіку загрожує штраф — від 8 500 гривень до 17 тисяч гривень, або до шести місяців арешту, або обмеження волі на строк до п'яти років.

      Суперечка чоловіка з касиркою у Полтаві: дивіться відео

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Гроші Поліція Кримінальні новини Новини Полтави Новини України
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