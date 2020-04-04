Іди на*уй: у Полтаві затримали чоловіка, який жбурляв монетами в касирку – відео

У мережі опублікували відео з Полтави, де у місцевому супермаркеті чоловік жбурнув монетами касирці в обличчя та пішов геть з магазину. Причиною суперечки, вочевидь, стала занадто дрібна решта, яку він отримав. Хулігана вже затримала поліція.

Подія трапилась у Полтаві в ТЦ "Паровоз". Про це повідомляє місцевий сайт "Полтавщина".

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Дивіться відео суперечки чоловіка з касиркою у Полтаві:

На відео також зафіксовано, що після сварки чоловік сідає за кермо автомобіля з фішкою таксі. Очевидці також зафіксували номер машини.



Хуліган, після жбурляння монетами у касирку, сів у таксі та поїхав геть / Скріншот з відео

Водночас за даними телеграм-каналу Teza, чоловіка звати Сергій Гременчук.

Реакція поліції і затримання чоловіка