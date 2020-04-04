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      Іди на*уй: у Полтаві затримали чоловіка, який жбурляв монетами в касирку – відео

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      Хуліган у Полтаві жбурнув монетами в касирку / Скріншот з відео

      У мережі опублікували відео з Полтави, де у місцевому супермаркеті чоловік жбурнув монетами касирці в обличчя та пішов геть з магазину. Причиною суперечки, вочевидь, стала занадто дрібна решта, яку він отримав. Хулігана вже затримала поліція.

      Подія трапилась у Полтаві в ТЦ "Паровоз". Про це повідомляє місцевий сайт "Полтавщина".

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      Дивіться відео суперечки чоловіка з касиркою у Полтаві:

      На відео також зафіксовано, що після сварки чоловік сідає за кермо автомобіля з фішкою таксі. Очевидці також зафіксували номер машини.


      Хуліган, після жбурляння монетами у касирку, сів у таксі та поїхав геть / Скріншот з відео

      Водночас за даними телеграм-каналу Teza, чоловіка звати Сергій Гременчук. 

      Реакція поліції і затримання чоловіка

      • Поліцейські встановили очевидців, потерпілу жінку, а також правопорушника. Ним виявився 49-річний мешканець Полтави. Він дав свідчення та визнав свою провину.
      • Як повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавщини, за фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження (ч.1 ст. 296 КК України).
      • Чоловіку загрожує штраф — від 8 500 гривень до 17 тисяч гривень, або до шести місяців арешту, або обмеження волі на строк до п'яти років.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Полтави
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