Агресивна пара розбила скло автобуса: їх не пустили в салон без масок – відео
У Кропивницькому діють посилені карантинні заходи і без масок людей не пускають у громадський транспорт. Однак, не всі адекватно сприймають це правило: двоє містян пошкодили автобус, коли їх не пустили до салону.
Чоловік із жінкою зайшли до автобуса на кінцевій і не мали масок на обличчях, тому кондукторка попросила їх вийти. Про це повідомила Міська рада Кропивницького на своїй сторінці у фейсбуці.
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Тоді агресивно налаштовані чоловік і жінка почали кричати, а коли двері зачинили – бити їх ногами. Опісля жінка взяла палицю і почала гамселити по вікнах. Усі ці моменти зафіксувала камера спостереження у салоні.
Зрештою, у лобове скло вцілили цеглою. На щастя, водій не постраждав, а ось автобус довелося знімати з рейсу. На його ремонт потрібні 16 тисяч гривень, розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Водій викликав на місце поліцію, про подальшу долю хуліганів наразі інформації немає.
Дивіться відео, як агресивна пара у Кропивницькому пошкодила автобус
Які покарання за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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