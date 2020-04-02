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      Агресивна пара розбила скло автобуса: їх не пустили в салон без масок – відео

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      Чоловіка з жінкою не впустили до автобуса без масок / скриншот з відео

      У Кропивницькому діють посилені карантинні заходи і без масок людей не пускають у громадський транспорт. Однак, не всі адекватно сприймають це правило: двоє містян пошкодили автобус, коли їх не пустили до салону.

      Чоловік із жінкою зайшли до автобуса на кінцевій і не мали масок на обличчях, тому кондукторка попросила їх вийти. Про це повідомила Міська рада Кропивницького на своїй сторінці у фейсбуці.

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      Тоді агресивно налаштовані чоловік і жінка почали кричати, а коли двері зачинили – бити їх ногами. Опісля жінка взяла палицю і почала гамселити по вікнах. Усі ці моменти зафіксувала камера спостереження у салоні.

      Зрештою, у лобове скло вцілили цеглою. На щастя, водій не постраждав, а ось автобус довелося знімати з рейсу. На його ремонт потрібні 16 тисяч гривень, розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Водій викликав на місце поліцію, про подальшу долю хуліганів наразі інформації немає.

      Дивіться відео, як агресивна пара у Кропивницькому пошкодила автобус

      Які покарання
      Які покарання за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Кримінальні новини Новини Кропивницького
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