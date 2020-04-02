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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Двоє чоловіків йшли на "самоізоляцію" до зони відчуження

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      Чоловіки йшли на "самоізоляцію" до ЧАЕС / dpsu.gov.ua

      Прикордонники Житомирського загону затримали двох чоловіків, які незаконно проникли в зону ЧАЕС.

      Мешканці Києва й Авдіївки пішки пробрались на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку, повідомляє пресслужба ДПСУ.

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      Правоохоронці склали на сталкерів адміністративний протокол за статтею "порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях".

      Чоловікам загрожує штраф від 340 до 510 гривень.

      З 18 березня Держагентство з управління зоною відчуження тимчасово зупинило відвідування Чорнобильської зони і зони обов'язкового відселення для відвідувачів через пандемію коронавірусу.


      Міфи та правда про коронавірус

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус в Україні Держприкордонслужба Карантин в Україні 2020 Кримінальні новини
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