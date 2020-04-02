Двоє чоловіків йшли на "самоізоляцію" до зони відчуження

Прикордонники Житомирського загону затримали двох чоловіків, які незаконно проникли в зону ЧАЕС.

Мешканці Києва й Авдіївки пішки пробрались на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку, повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Правоохоронці склали на сталкерів адміністративний протокол за статтею "порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях".

Чоловікам загрожує штраф від 340 до 510 гривень.

З 18 березня Держагентство з управління зоною відчуження тимчасово зупинило відвідування Чорнобильської зони і зони обов'язкового відселення для відвідувачів через пандемію коронавірусу.



Міфи та правда про коронавірус