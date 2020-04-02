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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Прикордонникам потрібно 10 000 масок щодня, – Дейнеко

      -
      Дейнеко розповів про забезпечення медзасобами / Пресслужба ДПСУ

      Серед співробітників Держприкордонслужби поки не виявили заражених COVID-19. Прикордонники кажуть, що поки засобами захисту забезпечені, але лише масок щодня потрібно до 10 тисяч.

      Четверо прикордонників перебувають на обсервації у Головному військовому клінічному госпіталі Держприкордонслужби. Ще 91 співробітник ДПСУ – на самоізоляції. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко в інтерв'ю РБК-Україна.

      До теми Краще б не загальний карантин, а примусова обсервація прибулих з-за кордону, – Дейнеко

      Наразі прикордонники забезпечені засобами індивідуального захисту. Щоденні витрати, щоправда, немалі – лише масок потрібно від 8 до 10 тисяч штук.

      Ми зараз отримали 9 мільйонів гривень з резервного фонду на закупівлю засобів індивідуального захисту, засобів дезінфекції. Плюс активно допомагають нам друзі, колеги, волонтери. Тому у нас постійно запас на рівні 7 – 10 днів,
      – розповів Дейнеко.

      У Держприкордонслужбі повідомляють, що з 228 пунктів пропуску зараз працюють з автомобільних лише 42. На службі перебувають 42 тисячі осіб.

      27 березня Україна закрила кордони та припинила всі види пасажирських перевезень. Вже після закриття кордонів українським дипломатам вдалось повернути понад 145 тисяч людей. Тим українцям, які не встигли повернутись, рекомендують звертатися до диппредставництв України за кордоном.

      Правила, які рятують життя
      Правила, що рятують життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Сергій Дейнеко Держприкордонслужба Новини України
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