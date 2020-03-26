Україна закриває кордони: все, що потрібно знати

Оскільки від Covid-19 наразі вакцини не існує, найбільш ефективними засобами протидії пандемії є обмеження пересування і введення карантину. За цими правилами зараз і живуть багато країн світу. Україна – не виключення. До кінця 27 березня буде закрито державний кордон. Розповідаємо, що це означає і як бути тим, хто не встиг повернутися.

Що відомо про закриття кордонів?

На засіданні Кабміну 25 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав урядовців розробити пропозиції щодо повного закриття пасажирського руху через кордон. Оскільки люди, які повертаються в Україну, тут стають джерелом зараження Covid-19.

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У цьому є нагальна необхідність. Тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується. Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей… До кінця п’ятниці (27 березня, – 24) ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони,

– зазначив Шмигаль.

Наразі йдеться лише про пасажирське сполучення. Українці все ще мають можливість повернутися на батьківщину автомобілем.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков своєю чергою повідомив: у ніч на 28 березня повністю закривається авіасполучення та перетин кордону поїздами.

Станом на 26 березня в Україні працює лише аеропорт "Бориспіль". З 24 березня українцям заборонили перетинати кордон з туристичною метою. З 18 березня кордон для іноземців закрито, призупинено міжміське автобусне й залізничне сполучення.



Однак весь цей час держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних країн. Усі, хто повертаються з-за кордону, мусять перебувати два тижні в ізоляції. Їхні адреси передаються Нацполіції, яка це контролює.

Скільки українців повернулося з-за кордону?

За даними МЗС, станом на 25 березня в Україну, за сприяння дипломатичних установ, повернулося 82 804 особи. Лише за добу (25 березня) на батьківщину прибули 13 548 громадян. З них 3492 – літаками (майже 30 евакуаційних рейсів), 1240 – поїздами. Крім того, наданими місцевою владою та ДСНС транспортними засобами кордон перетнули майже 3800 тисячі українців, які прибули до КПП пішки.

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Тим часом МЗС у Телеграм розповідає позитивні історії, пов’язані з евакуацією. Наприклад, в Ісландії рейс SkyUp 3,5 години чекав на українців, які застрягли в кучугурах по дорозі в аеропорт. Поки далекобійники та рятувальні служби витягали автомобіль, тимчасовий повірений відомства у Фінляндії та за сумісництвом в Ісландії вів перемовини з авіакомпанією та о третій ночі заспокоював у Телеграм-чаті людей, які застрягли.



Вид з літака на засніжену Ісландію, дорогою до України / МЗС

Як бути, якщо повернутися не встигли?

Тисячі наших співгромадян все ще залишаються за межами країни. У МЗС обіцяють надавати юридичну, дипломатичну та фінансову допомогу українцям, які перебувають за кордоном і не можуть повернутись додому через закриття кордонів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок в ефірі "Прямого".

"Ми намагатимемося допомагати вам, в незалежності від розвитку ситуації. Навіть якщо розвиток подій у тих країнах і регіонах, де ви перебуваєте, не сприятиме вашому поверненню додому, ми все одно будемо з вами на зв’язку, ми все одно намагатимемося допомогти вам пережити чи прожити той час вимушеного перебування на місцях вашої дислокації належним чином. У тому числі надаватимемо вам фінансову, правову, консульську та іншу дипломатичну допомогу", – сказав Божок.

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Рекомендації МЗС наразі залишаються незмінними:

Зареєструйтеся у системі ДРУГ. Обов’язково повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, і надайте якомога більше інформації про суть вашої проблеми в розділі "Коментар до подорожі". Чекайте на подальші інструкції щодо можливих шляхів повернення в Україну.

Зверніться до посольства чи консульства у країні вашого перебування електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії, які вказані на їхній офіційній сторінці.

В електронному листі на e-mail дипломатичної установи необхідно написати:

- ваші ім’я, прізвище і по батькові,

- контактний телефон,

- місце вашого перебування,

- суть вашої проблеми, у вирішенні якої вам потрібна допомога.

- ваші ім’я, прізвище і по батькові, - контактний телефон, - місце вашого перебування, - суть вашої проблеми, у вирішенні якої вам потрібна допомога. Слідкуйте за оновленнями на сайті МЗС з оперативною інформацією щодо обмежень, які країна вашого перебування ввела на перетин кордонів та пересування.

Якщо за час перебування за кордоном завершиться термін дії візи, вам необхідно повідомити про це українське посольство чи консульство за місцем перебування, надати копії документів та інформацію про ваше місце перебування. Посольство звернеться до офіційних органів за місцем вашого перебування, з проханням надати вам допомогу. Зокрема, продовжити строк перебування без накладення санкцій.



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