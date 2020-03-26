Украина закрывает границы: все, что нужно знать

Поскольку от Covid-19 пока вакцины не существует, наиболее эффективными средствами противодействия пандемии являются ограничения передвижения и введение карантина. По этим правилам сейчас и живут многие страны мира. Украина – не исключение. К концу 27 марта будет закрыто государственную границу. Рассказываем, что это значит и как быть тем, кто не успел вернуться.

Что известно о закрытии границ?

На заседании Кабмин 25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал чиновников разработать предложения по полному закрытию пассажирского движения через границу. Поскольку люди, которые возвращаются в Украину, здесь становятся источником заражения Covid-19.

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В этом есть насущная необходимость. Потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается. Это усиливает и увеличивает количество зараженных этой инфекцией людей... К концу пятницы (27 марта – 24) мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны,

– отметил Шмыгаль.

Речь идет только о пассажирском сообщении. Украинцы все еще имеют возможность вернуться на родину автомобилем.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в свою очередь сообщил, что в ночь на 28 марта полностью закрывается авиасообщение и пересечение границы поездами.

По состоянию на 26 марта в Украине работает только аэропорт "Борисполь". С 24 марта украинцам запретили пересекать границу с туристической целью. С 18 марта граница для иностранцев закрыта, приостановлено междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение.



Однако все это время государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных стран. Все, кто возвращаются из-за границы, должны находиться две недели в изоляции. Их адреса передаются Нацполиции, которая это контролирует.

Сколько украинцев вернулось из-за границы?

По данным МИД, по состоянию на 25 марта в Украине, при содействии дипломатических учреждений, вернулось 82 804 человека. Только за сутки (25 марта) на родину прибыли 13 548 граждан. Из них 3 492 – самолетами (почти 30 эвакуационных рейсов), 1 240 – поездами. Кроме того, предоставленными местными властями и ГСЧС транспортными средствами границу пересекли почти 3 800 тысячи украинцев, прибывших к КПП пешком.

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Между тем МИД в Телеграмм рассказывает положительные истории, связанные с эвакуацией. Например, в Исландии рейс SkyUp 3,5 часа ждал украинцев, которые застряли в сугробах по дороге в аэропорт. Пока дальнобойщики и спасательные службы вытаскивали автомобиль, временный поверенный ведомства в Финляндии и по совместительству в Исландии вел переговоры с авиакомпанией и в три ночи успокаивал в Телеграмм-чате людей, которые застряли.



Вид с самолета на заснеженную Исландию, по дороге в Украину / МИД

Как быть, если вернуться не успели?

Тысячи наших сограждан все еще остаются за пределами страны. В МИД обещают оказывать юридическую, дипломатическую и финансовую помощь украинцам, которые находятся за границей и не могут вернуться домой из-за закрытия границ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в эфире "Прямого".

"Мы постараемся помогать вам, в независимости от развития ситуации. Даже если развитие событий в тех странах и регионах, где вы находитесь, не будет способствовать вашему возвращению домой, мы все равно будем с вами на связи, мы все равно постараемся помочь вам пережить или прожить то время вынужденного пребывания на местах вашей дислокации должным образом. В том числе предоставлять вам финансовую, правовую, консульскую и другую дипломатическую помощь", – сказал Божок.

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Рекомендации МИД пока остаются неизменными:

Зарегистрируйтесь в системе ДРУГ. Обязательно сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути вашей проблемы в разделе "Комментарий к путешествию". Ждите дальнейшие инструкции относительно возможных путей возвращения в Украину.

Обратитесь в посольство или консульство в стране вашего пребывания электронной почте или по телефону горячей линии, которые указаны на их официальной странице.

В электронном письме на e-mail дипломатического учреждения необходимо написать:

- ваши имя, фамилию и отчество,

- контактный телефон,

- место пребывания,

- суть вашей проблемы, в решении которой вам нужна помощь.

- ваши имя, фамилию и отчество, - контактный телефон, - место пребывания, - суть вашей проблемы, в решении которой вам нужна помощь. Следите за обновлениями на сайте МИД оперативной информации об ограничениях, которые страна вашего пребывания ввела на пересечение границ и передвижения.

Если за время пребывания за границей завершится срок действия визы, вам необходимо сообщить об этом в украинское посольство или консульство по месту пребывания, предоставить копии документов и информацию о вашем местонахождении. Посольство обратится к официальным органам по месту пребывания, с просьбой оказать вам помощь. В частности, продлить срок пребывания без наложения санкций.



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