Пограничникам нужно 10 000 масок ежедневно, – Дейнеко

Среди сотрудников Госпогранслужбы пока не обнаружили зараженных COVID-19. Пограничники говорят, что пока средствами защиты обеспечены, но одних лишь масок ежедневно требуется до 10 тысяч.

Четверо пограничников находятся на обсервации в Главном военном клиническом госпитале Госпогранслужбы. Еще 91 сотрудник ГПСУ – на самоизоляции. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина.

К теме Лучше бы не общий карантин, а принудительная обсервация прибывших из-за рубежа, – Дейнеко

Сейчас пограничники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Ежедневные расходы, правда, немалые – только масок нужно от 8 до 10 тысяч штук.

Мы сейчас получили 9 миллионов гривен из резервного фонда на закупку средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции. Плюс активно помогают нам друзья, коллеги, волонтеры. Поэтому у нас постоянно запас на уровне 7 – 10 дней,

– рассказал Дейнеко.

В Госпогранслужбе сообщают, что из 228 пунктов пропуска сейчас работают из автомобильных только 42. На службе находятся 42 тысячи человек.

27 марта Украина закрыла границы и прекратила все виды пассажирских перевозок. Уже после закрытия границ украинским дипломатам удалось вернуть свыше 145 тысяч человек. Тем украинцам, которые не успели вернуться, рекомендуют обращаться в диппредставительства Украины за рубежом.



Правила, спасающие жизнь / Инфографика 24 канала