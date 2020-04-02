Двое мужчин шли на "самоизоляцию" в зону отчуждения
Пограничники Житомирского отряда задержали двух мужчин, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС.
Жители Киева и Авдеевки пешком пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха, сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Правоохранители составили на сталкеров административный протокол по статье "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях".
Мужчинам грозит штраф от 340 до 510 гривен.
С 18 марта Госагентство по управлению зоной отчуждения временно остановило посещение Чернобыльской зоны и зоны обязательного отселения для посетителей из-за пандемии коронавируса.
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