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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Двое мужчин шли на "самоизоляцию" в зону отчуждения

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      Мужчины шли на "самоизоляцию" к ЧАЭС / dpsu.gov.ua

      Пограничники Житомирского отряда задержали двух мужчин, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС.

      Жители Киева и Авдеевки пешком пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха, сообщает пресс-служба ГПСУ.

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      Правоохранители составили на сталкеров административный протокол по статье "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях".

      Мужчинам грозит штраф от 340 до 510 гривен.

      С 18 марта Госагентство по управлению зоной отчуждения временно остановило посещение Чернобыльской зоны и зоны обязательного отселения для посетителей из-за пандемии коронавируса.


      Мифы и правда о коронавирусе

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Криминальные новости Госпогранслужба
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