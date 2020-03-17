Чернобыльскую зону закроют на карантин

Госагентство по управлению зоной отчуждения с 18 марта временно остановит посещения Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения для посетителей до окончания карантина.

"С целью предупреждения распространения коронавірусної инфекции Covid-19, учитывая решение правительства и рекомендации МИНЗДРАВА, в ДАЗВ было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина", – сообщили на фейсбук-странице агентства.

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Новые заявки на посещение и сопровождение в зоне отчуждения не рассматривают, а работа сопровождающих лиц на период карантина приостановлена.

Для выполнения первоочередных задач, предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций.

Все работники предприятий зоны отчуждения обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.



Карта радиационного загрязнения в зоне отчуждения / Инфографика Госагентства по управлению зоной отчуждения



Запрета в Украине на период карантина / Инфографика 24 канала