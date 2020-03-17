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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Чернобыльскую зону закроют на карантин

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      Госагентство по управлению зоной отчуждения с 18 марта временно остановит посещения Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения для посетителей до окончания карантина.

      "С целью предупреждения распространения коронавірусної инфекции Covid-19, учитывая решение правительства и рекомендации МИНЗДРАВА, в ДАЗВ было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина", – сообщили на фейсбук-странице агентства.

      Важно Во всей Украине от 17 марта ввели усиленный карантин: что запрещено

      Новые заявки на посещение и сопровождение в зоне отчуждения не рассматривают, а работа сопровождающих лиц на период карантина приостановлена.

      Для выполнения первоочередных задач, предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций.

      Все работники предприятий зоны отчуждения обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.


      Карта радиационного загрязнения в зоне отчуждения / Инфографика Госагентства по управлению зоной отчуждения


      Запрета в Украине на период карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Ядерная безопасность Чернобыль
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