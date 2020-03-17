Чорнобильську зону закриють на карантин

Держагентство з управління зоною відчуження з 18 березня тимчасово зупинить відвідування Чорнобильської зони відчуження і зони обов'язкового відселення для відвідувачів до закінчення карантину.

"З метою попередження поширення коронавірусної інфекції Covid-19, враховуючи рішення уряду та рекомендації МОЗ, у ДАЗВ було прийнято рішення з 18 березня тимчасово зупинити відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення для відвідувачів до закінчення карантину", – повідомили на фейсбук-сторінці агентства.

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Нові заявки на відвідини і супровід у зоні відчуження не розглядають, а робота супроводжувальних осіб на період карантину припинена.

Для виконання першочергових завдань, підприємства зони відчуження працюватимуть у штатному режимі з обмеженою кількістю осіб та дотриманням усіх санітарно-гігієнічних рекомендацій.

Усі працівники підприємств зони відчуження забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції.



Карта радіаційного забруднення у зоні відчуження / Інфографіка Держагентства з управління зоною відчуження



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