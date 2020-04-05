Мужчина, который бросил в лицо кассирши монеты, извинился – видео

На днях в Полтаве 49-летний Сергей Гременчук швырнул в лицо кассирши монеты, потому что ему дали сдачу не бумажными деньгами. Видео инцидента опубликовали в сети и хулигана задержали правоохранители. 5 апреля он публично извинился за свой поступок.

Видео с извинениями обнародовали в Нацполиции, передает Teza. На нем Гременчук пытается объяснить причины своего поведения.

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Он сказал, что кассирша магазина дала ему сдачу со 100 гривен монетами, Гременчук покупал воду за 12 гривен.

Она начала отсчитывать мне копейками сдачу. Я собрал эти деньги и хотел уйти, но в последний момент она сказала: "Да иди уже". После этого я взорвался,

– отметил Гременчук.

Кроме этого он утверждает, что кассирша давала сдачу другим людям купюрами.

Все, что известно об инциденте в Полтаве

Инцидент произошел в Полтаве в ТЦ "Паровоз" 4 апреля. Полицейские установили очевидцев, пострадавшую женщину, а также правонарушителя. Им оказался 49-летний житель Полтавы. Он дал показания и признал свою вину.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавщины, по факту хулиганства следователи открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Мужчине грозит штраф – от 8500 гривен до 17 000 гривен, или до шести месяцев ареста, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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