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Заплатит за хамство: суд оштрафовал мужчину, который бросил монеты в лицо кассирше

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Жителя Полтавы, который бросил мелочь в лицо кассирше, оштрафовали
Суд признал мужчину виновным в хулиганстве / Полтавщина

Суд назначил наказание для мужчины, который в одном из полтавских супермаркетов бросил копейки в лицо кассирше и накричал на охранника. Скандалиста оштрафовали на 8 500 гривен.

Октябрьский суд Полтавы признал 49-летнего Сергея Гременчука виновным в хулиганстве. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке.

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Его пример – другим наука. Нельзя по-хамски относиться к другим людям и переносить на них свою злость и недовольство,
– написал Геращенко.

Коротко о скандале в Полтаве

  • Событие произошло в Полтаве в ТЦ "Паровоз" 4 апреля. 49-летний Сергей Гременчук швырнул в лицо кассирше монеты, потому что ему дали сдачу не бумажными деньгами.
  • Видео инцидента опубликовали в сети, и хулигана задержали правоохранители.
  • 5 апреля мужчина публично попросил прощения за свой поступок.
  • Он сказал, что кассирша магазина дала ему сдачу со 100 гривен монетами, Гременчук покупал воду за 12 гривен. Кроме этого он убеждает, что сдачу другим людям давали купюрами.

Смотрите видео скандала в супермаркете:

 

Автор: Ирина Пундор
Теги: Министерство внутренних дел Новости Украины Криминальные новости Полиция Решение суда Антон Геращенко Новости Полтавы
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