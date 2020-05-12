Заплатит за хамство: суд оштрафовал мужчину, который бросил монеты в лицо кассирше
Суд назначил наказание для мужчины, который в одном из полтавских супермаркетов бросил копейки в лицо кассирше и накричал на охранника. Скандалиста оштрафовали на 8 500 гривен.
Октябрьский суд Полтавы признал 49-летнего Сергея Гременчука виновным в хулиганстве. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке.
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Его пример – другим наука. Нельзя по-хамски относиться к другим людям и переносить на них свою злость и недовольство,
– написал Геращенко.
Коротко о скандале в Полтаве
- Событие произошло в Полтаве в ТЦ "Паровоз" 4 апреля. 49-летний Сергей Гременчук швырнул в лицо кассирше монеты, потому что ему дали сдачу не бумажными деньгами.
- Видео инцидента опубликовали в сети, и хулигана задержали правоохранители.
- 5 апреля мужчина публично попросил прощения за свой поступок.
- Он сказал, что кассирша магазина дала ему сдачу со 100 гривен монетами, Гременчук покупал воду за 12 гривен. Кроме этого он убеждает, что сдачу другим людям давали купюрами.
Смотрите видео скандала в супермаркете: