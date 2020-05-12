Заплатит за хамство: суд оштрафовал мужчину, который бросил монеты в лицо кассирше

Суд назначил наказание для мужчины, который в одном из полтавских супермаркетов бросил копейки в лицо кассирше и накричал на охранника. Скандалиста оштрафовали на 8 500 гривен.

Октябрьский суд Полтавы признал 49-летнего Сергея Гременчука виновным в хулиганстве. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке. Читайте также Мужчина, который швырнул в лицо кассирше монеты, извинился – видео Его пример – другим наука. Нельзя по-хамски относиться к другим людям и переносить на них свою злость и недовольство,

– написал Геращенко. Коротко о скандале в Полтаве Событие произошло в Полтаве в ТЦ "Паровоз" 4 апреля . 49-летний Сергей Гременчук швырнул в лицо кассирше монеты, потому что ему дали сдачу не бумажными деньгами.

. 49-летний Сергей Гременчук швырнул в лицо кассирше монеты, потому что ему дали сдачу не бумажными деньгами. Видео инцидента опубликовали в сети, и хулигана задержали правоохранители.

5 апреля мужчина публично попросил прощения за свой поступок.

Он сказал, что кассирша магазина дала ему сдачу со 100 гривен монетами, Гременчук покупал воду за 12 гривен. Кроме этого он убеждает, что сдачу другим людям давали купюрами. Смотрите видео скандала в супермаркете: