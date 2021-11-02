По информации народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, речь идет о сотрудниках сразу трех компаний. Все они причастны к шантажу.
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Целью коллекторов стала школа
Коллекторские фирмы "Алурия", "Элада" и "Кредиплюс" систематически угрожали школе в Киевской области. В частности, они прибегли к запугиваниям директора, рисованию оскорбительных фотожаб на педагогов.
В конце концов, последнее стало причиной увольнения одной учительницы, которая не смогла противостоять психологическому давлению.
Из-за общественного резонанса все получили по заслугам
По словам Василевской-Смаглюк, на вопиющий инцидент обратил внимание киевский предприниматель Гарик Корогодский. Кроме того, дело взял на контроль советник министра внутренних дел Антон Геращенко, а глава полиции Киевщины Андрей Небытов организовал оперативное задержание злоумышленников.
Жесткое задержание сотрудников колл-центра коллекторов в Днепре / Фото из телеграм-канала "Василевская"
Выбивание долгов любой ценой влетит в копеечку
- С 14 июля в Украине начали действовать новые правила для банков и коллекторских компаний.
- Теперь за жесткое выбивание долгов НБУ будет выписывать ощутимые штрафы – их размер будет колебаться от 300 до 8 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Кроме того, звонить должникам теперь можно только в четко определенное время, а встречаться с ними – только с их согласия.