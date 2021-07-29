Сильний вітер та злива: Київ знову накрила негода
Джерело:"РБК-Україна"
У Києві у четвер, 29 липня, знову накрила негода. Раптова злива й потужний вітер застав людей зненацька.
Різка зміна погоди відбулась після 18:00 й спостерігалась у всіх районах міста. До цього у Києві була спека.
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Грім, дощ й сильний вітер
Дощ супроводжував гуркіт грому й сильні пориви вітру. Таку вже звичну для цього літа погоду знімали на відео місцеві мешканці.
Особливо заливало в північній частині Києва – на Виноградарі та Куренівці.
На лівому березі столиці більше буянив сильний вітер.
Київ накрила негода: відео
Негоду спостерігали у всіх районах
Кияни пишуть в мережі, що грім був й у південній частині міста: на Борщагівці, Голосієво, в районі Нивок і на Оболоні. Так, на Мінській шквали порівняли зі справжньою бурею.
Завтра прогнозують грозу, град й шквали
Синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження й на 30 липня – очікуються сильні грози, в окремих районах град і шквали.