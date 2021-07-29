Сильний вітер та злива: Київ знову накрила негода

У Києві у четвер, 29 липня, знову накрила негода. Раптова злива й потужний вітер застав людей зненацька.

Різка зміна погоди відбулась після 18:00 й спостерігалась у всіх районах міста. До цього у Києві була спека.

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Грім, дощ й сильний вітер

Дощ супроводжував гуркіт грому й сильні пориви вітру. Таку вже звичну для цього літа погоду знімали на відео місцеві мешканці.

Особливо заливало в північній частині Києва – на Виноградарі та Куренівці.

На лівому березі столиці більше буянив сильний вітер.

Київ накрила негода: відео

Негоду спостерігали у всіх районах

Кияни пишуть в мережі, що грім був й у південній частині міста: на Борщагівці, Голосієво, в районі Нивок і на Оболоні. Так, на Мінській шквали порівняли зі справжньою бурею.

Завтра прогнозують грозу, град й шквали

Синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження й на 30 липня – очікуються сильні грози, в окремих районах град і шквали.