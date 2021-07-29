У Бразилії – сніг і мороз

Зазначається, що ці зміни сталися через повітряні маси, які сформувалися у полярних широтах, прийшли на південь Латинської Америки.

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Метеорологи вже попереджали громадян про низькі температури, що можуть вразити регіон.

Бразильців закликали готуватися до "екстремальних холодів".

Сніг зафіксували в таких містах, як:

Пелотас;

Сан-Франциско-де-Паула;

Грамаду;

Карлос Барбоза;

Баге;

Ервал;

Піратіні;

Кашіас-ду-Сул;

Марау;

Фарропілья.

Люди вже поспішають пограти в сніжки або зліпити сніговиків. Деякі сподіваються, що сніг почнеться і в їхніх містах.

Зверніть увагу! Влада Бразилії готується до сильної хвилі холодів, яка, за прогнозами фахівців, буде найнижчою з 1995 року.

Сніг посеред літа у Росії

У Росії в Магаданській області і на Чукотці випав липневий сніг. Місцеві ЗМІ пишуть, що в деяких районах очікуються заморозки до -4 градусів.