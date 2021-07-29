В Бразилии - снег и мороз

Отмечается, что эти изменения произошли в следствии воздушных масс, которые сформировались в полярных широтах, пришли на юг Латинской Америки.

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Метеорологи уже предупреждали граждан о низких температурах, которые могут поразить регион.

  • Бразильцев призвали готовиться к "экстремальным холодам".

Снег зафиксировали в таких городах, как:

  • Пелотас;
  • Сан-Франциско-де-Паула;
  • Грамаду;
  • Карлос Барбоза;
  • Баге;
  • Эрвал;
  • Пиратин;
  • Кашиас-ду-Сул;
  • Марау;
  • Фарропилья.

Люди уже спешат поиграть в снежки или слепить снеговиков. Некоторые надеются, что снег начнет падать и в их городах.

Снег посреди лета в России

В России в Магаданской области и на Чукотке выпал июльский снег. Местные СМИ пишут, что в некоторых районах ожидаются заморозки до -4 градусов.

  • Местные жители публикуют в соцсетях видео с заснеженных трасс.