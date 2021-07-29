Найтепліше буде на півдні. Там стовпчики термометрів покажуть +31...+33 градуси.

Важливо Град, шквали та грози: які області України накриє негода

На заході хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не прогнозується, однак синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів. На сході ж небо буде затягнуте хмарами, а місцями будуть грози та зливи. На додачу до цього очікують шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +29...+31 градус.

У південних регіонах України синоптики прогнозують град та шквальний вітер. Повітря там прогріється до +31...+33 градусів. На півночі ж буде сухо та відносно свіжо. Сонце там зрідка ховатиметься за хмарами, а термометри покажуть +28...+30 градусів.

Ранок у Києві очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 30 липня

Ужгород – +29...+31

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +28...+30

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +28...+30



Погода в Україні на 30 липня / Фото Укргідрометцентру