Найтепліше буде на півдні. Там стовпчики термометрів покажуть +31...+33 градуси.
Важливо Град, шквали та грози: які області України накриє негода
На заході хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не прогнозується, однак синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів. На сході ж небо буде затягнуте хмарами, а місцями будуть грози та зливи. На додачу до цього очікують шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +29...+31 градус.
У південних регіонах України синоптики прогнозують град та шквальний вітер. Повітря там прогріється до +31...+33 градусів. На півночі ж буде сухо та відносно свіжо. Сонце там зрідка ховатиметься за хмарами, а термометри покажуть +28...+30 градусів.
Ранок у Києві очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 30 липня
Ужгород – +29...+31
Львів – +28...+30
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +28...+30
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +28...+30
Вінниця – +28...+30
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +28...+30
Суми – +28...+30
Полтава – +28...+30
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +28...+30
Погода в Україні на 30 липня / Фото Укргідрометцентру