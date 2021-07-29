Рятувальники оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Українців закликають бути обережними.
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Де прогнозують негоду
- У південно-східній частині України,
- Харківській області,
- Полтавській,
- Сумській.
Можливі паводки
Рятувальники також попередили про можливість паводків 29 – 30 липня. Їх прогнозують:
- на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2 – 0,7 метра,
- на гiрських притоках Днiстра у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях,
- на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття.