Спасатели объявили первый уровень опасности – желтый. Украинцев призывают быть осторожными.

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Где прогнозируют непогоду

  • В юго-восточной части Украины,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской областях.

Возможны паводки

Спасатели также предупредили о возможности паводков 29 – 30 июля. Их прогнозируют:

  • на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,2 – 0,7 метра,
  • на горных притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях,
  • на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья.