Света нет из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП вследствие сильного ветра и дождя. По состоянию на 7 часов утра электроснабжение не восстановили.
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Где нет света
- В 44 населенных пунктах Львовской области,
- 25 – Черновицкой,
- 20 – Житомирской,
- 20 – Ивано-Франковской,
- 11 – Тернопольской.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Что известно о непогоде в Украине
- 28 июля мощный ливень затопил Черновцы. Центральные улицы города и железнодорожный вокзал оказались в воде.
- На Львовщине возле Золочева 27 июля выпал град размером как вишня.
- В тот же день на Ровенщине в селе Перекалье молния попала в школу. 12 спасателей тушили пожар почти целую ночь.