Света нет из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП вследствие сильного ветра и дождя. По состоянию на 7 часов утра электроснабжение не восстановили.

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Где нет света

  • В 44 населенных пунктах Львовской области,
  • 25 – Черновицкой,
  • 20 – Житомирской,
  • 20 – Ивано-Франковской,
  • 11 – Тернопольской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Что известно о непогоде в Украине