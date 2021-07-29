Света нет из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП вследствие сильного ветра и дождя. По состоянию на 7 часов утра электроснабжение не восстановили.

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Где нет света

В 44 населенных пунктах Львовской области,

25 – Черновицкой,

20 – Житомирской,

20 – Ивано-Франковской,

11 – Тернопольской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Что известно о непогоде в Украине

28 июля мощный ливень затопил Черновцы. Центральные улицы города и железнодорожный вокзал оказались в воде.

На Львовщине возле Золочева 27 июля выпал град размером как вишня.

В тот же день на Ровенщине в селе Перекалье молния попала в школу. 12 спасателей тушили пожар почти целую ночь.

Обратите внимание! 29 июля осадки накроют почти все регионы Украины. Не дождливо только на севере, температура воздуха там поднимется до + 35 градусов. На Западе и в центре возможны шквалы и град. Спасатели объявили 1 уровень опасности – желтый.