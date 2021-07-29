Світла немає через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП внаслідок сильного вітру та дощу. Станом на 7 годину ранку електропостачання не відновили.

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Де немає світла

У 44 населених пунктах Львівської області,

25 – Чернівецької,

20 – Житомирської,

20 – Івано-Франківської,

11 – Тернопільської.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Що відомо про негоду в Україні

28 липня потужна злива затопила Чернівці. Центральні вулиці міста та залізничний вокзал опинилися у воді.

На Львівщині біля Золочева 27 липня випав град розміром з вишню.

У той же день на Рівненщині у селі Перекалля блискавка влучила у школу. 12 рятувальників гасили пожежу майже цілу ніч.

Зверніть увагу! 29 липня опади накриють майже всі регіони України. Не дощитиме лише на Півночі, температура повітря там підійметься до +35 градусів. На Заході та у Центрі можливі шквали та град. Рятувальники оголосили 1 рівень небезпечності – жовтий.