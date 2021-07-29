Світла немає через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП внаслідок сильного вітру та дощу. Станом на 7 годину ранку електропостачання не відновили.
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Де немає світла
- У 44 населених пунктах Львівської області,
- 25 – Чернівецької,
- 20 – Житомирської,
- 20 – Івано-Франківської,
- 11 – Тернопільської.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Що відомо про негоду в Україні
- 28 липня потужна злива затопила Чернівці. Центральні вулиці міста та залізничний вокзал опинилися у воді.
- На Львівщині біля Золочева 27 липня випав град розміром з вишню.
- У той же день на Рівненщині у селі Перекалля блискавка влучила у школу. 12 рятувальників гасили пожежу майже цілу ніч.