Світла немає через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП внаслідок сильного вітру та дощу. Станом на 7 годину ранку електропостачання не відновили.

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Де немає світла

  • У 44 населених пунктах Львівської області,
  • 25 – Чернівецької,
  • 20 – Житомирської,
  • 20 – Івано-Франківської,
  • 11 – Тернопільської.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Що відомо про негоду в Україні