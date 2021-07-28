Про це повідомили в той самий день, коли сталася злива. У мережі опублікували відповідні фото.
Актуально Прогноз погоди на 28 липня: спека по всій країні та подекуди грози
Негода вирувала не лише біля Золочева
За даними ДСНС, о 7 ранку на Львівщині через пориви вітру та грозу без світла залишились 18 населених пунктів.
Тvoemisto.tv повідомляють, що це в Золочівському, Бродівському, Жовківському, Червоноградсько-Сокальському, Кам'янка-Бузькому та Радехівському районах. 7 населених пунктів залишились без електрики повністю та 11 – частково.
Наслідки негоди ліквідовує 16 бригад, 52 працівники Львівобленерго. Також залучили 24 одиниці техніки.
У Львові теж передбачають град
На території Львова та області 28 липня будуть грози та місцями шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують град.
28 липня на Львівщині прогнозують жахливу погоду / Інфографіка Укргідрометцентру
Останні негоди в Україні
- 22 липня в Одесі була нищівна повінь. Як наслідок, випала місячна норма дощу – 45 міліметрів. Внаслідок зливи затопило дороги, будинки, обвалилися стіни, розірвало ґрунт, впали дерева. Авто подекуди до лобового скла вкрилися водою. Наслідки негоди ліквідовують.
- На Дніпропетровщині 4 червня повідомили про сильну зливу. Затопило 90 будинків та 151 домогосподарство. Без електроенергії залишились 16 населених пунктів. Рятувальники відкачали 32 тисячі кубометрів води.