Дощ буде у західних, північних, центральних областях. Щоправда, на Сході та Півдні країни прогнозують сонячну погоду без опадів.
Зауважте Інколи +40 і спека – більша, ніж зазвичай: якою буде погода в Україні в серпні
Погода в регіонах України
На Заході країни прогнозують спекотну погоду – до +30… +33 градусів. Усі західні області накриють дощі. У центральних регіонах України також дощитиме. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині прогнозують грози.
У східному регіоні прогнозують рекордну спеку – в середньому до +31...+33 градусів. Найспекотніше буде на Запоріжжі – +32...+34 градуси.
На Півдні країни прогнозують сонячну погоду. Найтепліше буде на Херсонщині – до +32...+34 градусів.
У Києві в ніч з 27 на 28 липня, а також вранці прогнозуюють короткочасні дощі та грози.
Вдень у середу істотні опади малоймовірні. У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів,
– розповіла Наталка Діденко.
Погода у містах України в середу, 28 липня
Ужгород – +31...+33
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +30...+32
Тернопіль – +28...+30
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +28...+30
Рівне – +28...+30
Житомир – +28...+30
Вінниця – +31...+33
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +30...+32
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +31...+33
Харків – +31...+33
Київ – +28...+30
Погода у містах України 28 липня / Карта Укргідрометцентру