Дождь будет в западных, северных, центральных областях. Правда, на Востоке и Юге страны прогнозируют солнечную погоду без осадков.

Заметьте Иногда 40 и жара – больше, чем обычно: какой будет погода в Украине в августе

Погода в регионах Украины

На Западе страны прогнозируют жаркую погоду – до +30 ... +33 градусов. Все западные области накроют дожди. В центральных регионах Украины также дождь. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской прогнозируют грозы.

В восточном регионе прогнозируют рекордной жары – в среднем до +31 ... +33 градусов. Жаркое будет в Запорожье – +32 ... +34 градуса.

На Юге страны прогнозируют солнечную погоду. Теплее всего будет на Херсонщине – до +32 ... +34 градусов.

В Киеве в ночь с 27 на 28 июля, а также утром прогнозуюють кратковременные дожди и грозы.

Днем в среду существенные осадки маловероятны. В столице удержится жара, ожидается около +30 градусов,

– рассказала Наталья Диденко.

Погода в городах Украины в среду, 28 июля

Ужгород – +31 ... +33

Львов – +29 ... +31

Ивано-Франковск – +30 ... +32

Тернополь – +28 ... +30

Черновцы – +29 ... +31

Хмельницкий – +29 ... +31

Луцк – +28 ... +30

Ровно – +28 ... +30

Житомир – +28 ... +30

Винница – +31 ... +33

Одесса – +29 ... +31

Николаев – +31 ... +33

Херсон – +32 ... +34

Симферополь – +29 ... +31

Кропивницкий – +30 ... +32

Черкассы – +29 ... +31

Чернигов – +27 ... +29

Суммы – +27 ... +29

Полтава – +30 ... +32

Днепр – +30 ... +32

Запорожье – +32 ... +34

Донецк – +31 ... +33

Луганск – +31 ... +33

Харьков – +31 ... +33

Киев – +28 ... +30



Погода в городах Украины 28 июля / Карта Укргидрометцентра