Об этом сообщили в тот же день, когда произошел ливень. В сети опубликовали соответствующие фото.

Актуально Прогноз погоды на 28 июля: жара по всей стране и местами грозы

Во Львове тоже предусматривают град

На территории Львова и области 28 июля будут грозы и местами шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют град.

По данным ГСЧС, в 7 утра на Львовщине из-за порывов ветра и грозы без света остались 18 населенных пунктов.

Тvoemisto.tv сообщают, что это в Золочевском, Бродовском, Жовковском, Червоноградского-Сокольском, Каменка-Бугском и Радехивском районах. 7 населенных пунктов остались без электричества полностью и 11 – частично.

Последствия непогоды ликвидирует 16 бригад, 52 работника Львовоблэнерго. Также привлекли 24 единиц техники.

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