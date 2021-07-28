За інформацією "Молодого буковинця", зливаспричинила підтопленнячастинивулицьГоловної та Шкільної. Мешканці публікують у соцмережах фото та відео. До темиНа Львівщині випав град розміром, як вишня На відео видно, що на дорогах ринуть потокиводи. Попри це автомобілі продовжують рух. Злива у Чернівцях: дивіться відео телеграм-каналу "Х*йові Чернівці" Гроза над Чернівцями / Фото телеграм-канал "Х*уйові Чернівці" Залізничний вокзал затопила вода / Фото телеграм-канал "Х*йові Чернівці" У Чернівцях раптово розпочалася злива / Фото "Молодий буковинець" Найбільше вода заповнила центральні вулиці / Фото "Молодий буковинець" Вулицями ринули потоки води / Фото "Молодий буковинець" Злива тривала всього пів години / Скришот з відео УНІАН повідомив, що негода розпочалася о 14:40 та тривала приблизно пів години. Вода затопила територію залізничного вокзалу та самі колії залізниці. Дороги Чернівців заповнила вода: дивіться відеоBogdan Dovbenchuk Негода в Україні: останні новини В Одесі 22 липня пройшла нищівна злива. Наслідками негоди стали пошкоджений асфальт, затоплені та зруйновані будинки. Черезпотопна Чорноморського козацтва навіть тонула маршрутка з пасажирами. 17 липня негода накрила й Київ. Місто потерпало від зливи та потужного вітру. Від стихії оговтується і Закарпаття. Найбільше постраждали 4 населенні пункти: Ясіня,Лазещина,Богдан,Луги. Також шукають чоловіка, який зник безвісти.