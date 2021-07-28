За інформацією "Молодого буковинця", злива спричинила підтоплення частини вулиць Головної та Шкільної. Мешканці публікують у соцмережах фото та відео.

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На відео видно, що на дорогах ринуть потоки води. Попри це автомобілі продовжують рух.

Злива у Чернівцях: дивіться відео телеграм-каналу "Х*йові Чернівці"



Гроза над Чернівцями / Фото телеграм-канал "Х*уйові Чернівці"



Залізничний вокзал затопила вода / Фото телеграм-канал "Х*йові Чернівці"

У Чернівцях раптово розпочалася злива / Фото "Молодий буковинець"



Найбільше вода заповнила центральні вулиці / Фото "Молодий буковинець"



Вулицями ринули потоки води / Фото "Молодий буковинець"



Злива тривала всього пів години / Скришот з відео

УНІАН повідомив, що негода розпочалася о 14:40 та тривала приблизно пів години. Вода затопила територію залізничного вокзалу та самі колії залізниці.

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