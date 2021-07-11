Як повідомили місцеві рятувальники – інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок стихії не надходило. Втім, зараз встановлюють розташування однієї людини.

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Наслідки негоди

Найбільше постраждали 4 гірські населені пункти:

смт Ясіня;

село Лазещина;

село Богдан;

село Луги.

Відрізаними від транспортного сполучення наразі залишаються майже 400 дворогосподарств і житлові будинки.

Люди оговтуються від зливи

Голова Ясінянської територіальної громади Андрій Делятинчук на своїй сторінці у фейсбуці також опублікував фото із наслідками зливи. Люди у коментараях під дописами зазначити, що вода трохи спала. Втім, зауважили, що подібні випадки будуть повторюватися, якщо не чистити річки та потічки, укріплювати береги, де круті повороти.

На Закарпатті затопило села / Фото ДСНС, Андрія Делятинчука

На місці вирування негоди працюють представники обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рятувальники відкачують воду із затоплених подвір'їв, осель та підвалів, розчищають території від повалених дерев та намулу. Об'єм завданих негодою збитків ще встановлюють.

Потужні зливи на Закарпатті: відео

У ДСНС також зазначили, що внаслідок інтенсивних опадів у Рахівському районі відбулось підтоплення: