Погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем. Протягом усієї доби буде мінливо хмарно.

До теми Шалена спека повертається: прогноз погоди на Львівщині на 9 – 12 липня

На Львівщині прогнозують грози

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що на Львівщині вночі та вдень 10 липня йтимуть короткочасні дощі та град.

Також в області очікують грозу. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер – північний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вдень під час грози ймовірні шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля, а вдень від 28 до 30 градусів тепла.

Прогноз погоди на Львівщині на 10 липня / Дані Укргідрометцентру

Зауважте Як поводитись під час грози вдома та на вулиці

В області оголосили штормове попередження

Через несприятливі погодні умови рятувальники оголосили штормове попередження. Жителів Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки.

Під час грози не слід ходити під розлогими деревами, лініями електропередач чи великими рекламними щитами. Також варто уникати відкритої місцевості та води, адже вона – дуже хороший провідник струму. Краще перечекати негоду в приміщенні та взагалі не виходити на вулицю.

Важливо! У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій під час негоди, львів'ян просять телефонувати на "Гарячу лінію міста" за коротким номером 1580.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу