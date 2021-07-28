У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про небезпечні погодні явища. В усіх регіонах, окрім південних, 1 рівень небезпечності – жовтий.
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На Заході та у Центрі можливі шквали та навіть град
Без дощу може обійтись у Криму, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях, а також на Запоріжжі. На Заході та у Центрі можливий шквальний вітер та навіть град. Пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
Негода в Україні 29 липня / Карта Укргідрометцентру
У низці регіонів – надзвичайна пожежна небезпека
Також 29 липня у низці регіонів оголосили про пожежну небезпеку. Зокрема, це стосується: Криму, Херсонської та Одеської областей, східних регіонів, а також кількох західних – Прикарпаття, Тернопільщини та Львівщини.
Пожежна небезпека в Україні / Карта Укргідрометцентру
Які температурні показники обіцяють метеорологи?Найспекотніше 29 липня буде на Півдні - +30…+35 градусів. Менше повітря прогріється на Заході +26…+29. У решті регіонів показники коливатимуться у межах + 28…+32.
У серпні в Україні буде спекотно
Зазначимо, що у серпні, за інформацією синоптиків, буде дуже спекотно. Проте таких потужних шквалів та гроз, як це було у липні, ймовірно, не буде. Кількість опадів буде характерною для цього місяця.