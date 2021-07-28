В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасных погодных явлениях. Во всех регионах, кроме южных, 1 уровень опасности – желтый.

Интересно Миру нужно готовиться к аномальной жаре, – ученые

На Западе и в Центре возможны шквалы и даже град

Без дождя может обойтись в Крыму, Херсонской, Одесской и Николаевской областях, а также на Запорожье. На Западе и в Центре возможен шквальный ветер и даже град. Порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.



Непогода в Украине 29 июля / Карта Укргидрометцентра

В ряде регионов – чрезвычайная пожарная опасность

Также 29 июля в ряде регионов объявили о пожарной опасности. В частности, это касается: Крыма, Херсонской и Одесской областей, восточных регионов, а также нескольких западных – Прикарпатья, Тернопольской и Львовской областей.

Обратите внимание! В Киеве и Киевской области 29 июля тоже не повезет с погодой. Синоптики обещают грозы.

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Пожарная опасность в Украине / Карта Укргидрометцентра

Какие температурные показатели обещают метеорологи? Жарче всего Жарче всего 29 июля будет на юге – +30...+35 градусов. Меньше воздуха прогреется на Западе + 26... + 29. В остальных регионах показатели будут колебаться в пределах +28... + 32.

В августе в Украине будет жарко

Отметим, что в августе, по информации синоптиков, будет очень жарко. Однако таких мощных шквалов и гроз, как это было в июле, вероятно, не будет. Количество осадков будет характерным для этого месяца.